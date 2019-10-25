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На учениях под Брестом белорусские и российские десантники уничтожали «террористов». Смотрите, как это было
25.10.2019 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около тысячи военных и около 200 единиц техники приняли участие в завершающем этапе белорусско-российского учения, который прошел 25 октября на полигоне под Брестом. Смотрите, как это было.
По легенде, совместная тактическая группа, состоящая из батальонов России и брестской 38-й бригады, проводила уничтожение незаконного вооруженного формирования, которое образовалось на территории Беларуси.
В этом этапе учений были задействованы около тысячи военных и около 200 единиц техники, а также вертолеты и артиллерия.
Активная фаза
— Я доволен результатами и тем, как прошло учение. Те цели и задачи, которые мы для себя определили, мы достигли, — прокомментировал итоги командующий силами спецопераций генерал-майор Вадим Денисенко.
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На учениях под Брестом белорусские и российские десантники уничтожали «террористов». Смотрите, как это было
По легенде, совместная тактическая группа, состоящая из батальонов России и брестской 38-й бригады, проводила уничтожение незаконного вооруженного формирования на...
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