﻿ На учениях под Брестом белорусские и российские десантники уничтожали «террористов». Смотрите, как это было. 21.by
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На учениях под Брестом белорусские и российские десантники уничтожали «террористов». Смотрите, как это было

25.10.2019 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около тысячи военных и около 200 единиц техники приняли участие в завершающем этапе белорусско-российского учения, который прошел 25 октября на полигоне под Брестом. Смотрите, как это было.


По легенде, совместная тактическая группа, состоящая из батальонов России и брестской 38-й бригады, проводила уничтожение незаконного вооруженного формирования, которое образовалось на территории Беларуси.


В этом этапе учений были задействованы около тысячи военных и около 200 единиц техники, а также вертолеты и артиллерия.


Активная фаза белорусско-российского батальонного учения проходила на полигоне под Брестом 21−25 октября. Военные отработали десантирование, ведение разведывательно-боевых действий в тылу условного противника и стрельбу из всех огневых средств, состоящих на вооружении подразделений.


— Я доволен результатами и тем, как прошло учение. Те цели и задачи, которые мы для себя определили, мы достигли, — прокомментировал итоги командующий силами спецопераций генерал-майор Вадим ­Денисенко.




 
Теги: Брест
 
 
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По легенде, совместная тактическая группа, состоящая из батальонов России и брестской 38-й бригады, проводила уничтожение незаконного вооруженного формирования на...
 
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