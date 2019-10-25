На учениях под Брестом белорусские и российские десантники уничтожали «террористов». Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

Около тысячи военных и около 200 единиц техники приняли участие в завершающем этапе белорусско-российского учения, который прошел 25 октября на полигоне под Брестом. Смотрите, как это было.





По легенде, совместная тактическая группа, состоящая из батальонов России и брестской 38-й бригады, проводила уничтожение незаконного вооруженного формирования, которое образовалось на территории Беларуси.





В этом этапе учений были задействованы около тысячи военных и около 200 единиц техники, а также вертолеты и артиллерия.





Активная фаза белорусско-российского батальонного учения проходила на полигоне под Брестом 21−25 октября. Военные отработали десантирование, ведение разведывательно-боевых действий в тылу условного противника и стрельбу из всех огневых средств, состоящих на вооружении подразделений.





— Я доволен результатами и тем, как прошло учение. Те цели и задачи, которые мы для себя определили, мы достигли, — прокомментировал итоги командующий силами спецопераций генерал-майор Вадим ­Денисенко.











