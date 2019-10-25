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В Могилеве ставят еще одну стационарную хоккейную коробку. Как думаете, получится ее заиграть?
25.10.2019 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве устанавливают уже третью в этом году стационарную хоккейную коробку,
Играть в хоккей на новой площадке смогут не только учащиеся лицея, но и местные жители. Установку коробки планируют завершить как раз к зиме.
Готовы уже хоккейные коробки в районе улиц Терехина и Златоустовского, на территории средней школы № 46 в микрорайоне Казимировка. Получится ли их заиграть, теперь зависит только от погоды.
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Играть в хоккей смогут не только учащиеся профлицея, но и местные жители. Если, конечно, погода позволит.
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