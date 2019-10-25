В Могилеве ставят еще одну стационарную хоккейную коробку. Как думаете, получится ее заиграть?

Источник материала: Tut.by

В Могилеве устанавливают уже третью в этом году стационарную хоккейную коробку, сообщает Mogilevnews.by. Она будет находиться на территории профессионального лицея № 9.



Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Играть в хоккей на новой площадке смогут не только учащиеся лицея, но и местные жители. Установку коробки планируют завершить как раз к зиме.

Готовы уже хоккейные коробки в районе улиц Терехина и Златоустовского, на территории средней школы № 46 в микрорайоне Казимировка. Получится ли их заиграть, теперь зависит только от погоды.