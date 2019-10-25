Прокуратура прокомментировала убийство девочки отцом под Зельвой: семья выпала из поля зрения опеки

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гродненской области вместе с областной комиссией по делам несовершеннолетних провела надзорную проверку по факту убийства отцом четырехлетней дочери. Оказалось, что семья фактически выпала из поля зрения органов опеки, сообщает ведомство.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, в Зельвенском районе 18 октября 25-летний мужчина избил свою четырехлетнюю дочь. Через два дня девочка умерла в больнице. Ребенок вместе с трехлетней сестрой находился на попечении отца.

Сначала Кирилл проживал вместе с гражданской женой в Дятловском районе. Там родились две девочки — Маргарита и Женя. В 2017 году дети были признаны находящимися в социально опасном положении. В 2018 году их признали нуждающимися в государственной защите. Девочек забрали в приют.

За время, пока дети там находились, их отец устроился на работу, создал удовлетворительные условия по месту жительства, положительно характеризовался, не привлекался к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности. Поэтому в ноябре 2018 года дочерей мужчине вернули. По месту работы ему предоставили отпуск по уходу за младшей дочерью до достижения ею возраста трех лет.

С тех пор, уверена прокуратура, семья нуждалась в обязательном сопровождении, но семью не патронировали, а с июня 2019 года она и вовсе полностью выпала из поля зрения заинтересованных органов.

Примерно в это время Кирилл с двумя детьми переехал в Модейки, трудоустроился, но к работе не приступил — взял отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам с 17 сентября по 21 октября. При этом органы опеки Слонимского района, откуда переехал в Зельвенский район мужчина, знали о перемещениях семьи и о том, что Маргарита долгое время не посещала детский сад. Однако — не проинформировали службы в Зельве. При этом в Зельвенском районе знали, что к ним переехала эта семья еще с мая 2019 года, но детьми никто не интересовался.

Все это, считает прокуратура, и привело к трагическим последствиям.

Прокурор Гродненской области поставил вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.