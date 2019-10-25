﻿ Прокуратура прокомментировала убийство девочки отцом под Зельвой: семья выпала из поля зрения опеки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура прокомментировала убийство девочки отцом под Зельвой: семья выпала из поля зрения опеки

25.10.2019 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гродненской области вместе с областной комиссией по делам несовершеннолетних провела надзорную проверку по факту убийства отцом четырехлетней дочери. Оказалось, что семья фактически выпала из поля зрения органов опеки, сообщает ведомство.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, в Зельвенском районе 18 октября 25-летний мужчина избил свою четырехлетнюю дочь. Через два дня девочка умерла в больнице. Ребенок вместе с трехлетней сестрой находился на попечении отца.

Сначала Кирилл проживал вместе с гражданской женой в Дятловском районе. Там родились две девочки — Маргарита и Женя. В 2017 году дети были признаны находящимися в социально опасном положении. В 2018 году их признали нуждающимися в государственной защите. Девочек забрали в приют.

За время, пока дети там находились, их отец устроился на работу, создал удовлетворительные условия по месту жительства, положительно характеризовался, не привлекался к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности. Поэтому в ноябре 2018 года дочерей мужчине вернули. По месту работы ему предоставили отпуск по уходу за младшей дочерью до достижения ею возраста трех лет.

С тех пор, уверена прокуратура, семья нуждалась в обязательном сопровождении, но семью не патронировали, а с июня 2019 года она и вовсе полностью выпала из поля зрения заинтересованных органов.

Примерно в это время Кирилл с двумя детьми переехал в Модейки, трудоустроился, но к работе не приступил — взял отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам с 17 сентября по 21 октября. При этом органы опеки Слонимского района, откуда переехал в Зельвенский район мужчина, знали о перемещениях семьи и о том, что Маргарита долгое время не посещала детский сад. Однако — не проинформировали службы в Зельве. При этом в Зельвенском районе знали, что к ним переехала эта семья еще с мая 2019 года, но детьми никто не интересовался.

Все это, считает прокуратура, и привело к трагическим последствиям.

Прокурор Гродненской области поставил вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

 
 
Ссылка на источник 115
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Гродненской области вместе с областной комиссией по делам несовершеннолетних провела надзорную проверку по факту убийства отцом четырехлетней...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мама жалуется: сын застрял в трубе в аквапарке. Администрация: ребенку помогли в течение двух минут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика