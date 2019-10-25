Мама жалуется: сын застрял в трубе в аквапарке. Администрация: ребенку помогли в течение двух минут

Источник материала: Tut.by

В августе жительница Витебска Евгения Васехо с друзьями и двумя детьми отдыхала в минском аквапарке «Лебяжий». По словам мамы, во время спуска ее сын застрял внутри горки. «Минут пять мы ждали пока специалист придет и поможет достать ребенка, — говорит Евгения. — Мы очень перепугались, а администратор сказал, ничего страшного. Мол, и раньше там дети застревали». В самом аквапарке поясняют: инструкторы были рядом и помогли мальчику через две минуты.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Владимир Вишнянков, TUT.BY

Сына Евгении зовут Артем. В августе, когда они семьей отдыхали в аквапарке, ему было пять лет. В какой-то момент дети с мамой решили прокатиться на одной из горок, что находятся на улице.

— Никто из инструкторов рядом с горкой не стоял, не было и таблички с возрастными ограничениями, — возвращается к тем событиям Евгения. — Дети стали спускаться, а я за ними присматривала. Двое ребят постарше, которые ехали до Артема, спокойно прошли. А младший — застрял. В какой-то момент я услышала, что он кричит: «Мама, помоги!»

Осознав, что ребенок в беде, просить о помощи стала и мама, но, по словам Евгении, из работников аквапарка к ней никто не подошел. Чтобы не терять времени, мама договорилась с посетителем — парнем лет 20, что он заберется в трубу, посмотрит, что с Артемом. Молодой человек спустился, но ребенка не увидел.

— Отойти от трубы я не могла, боялась, что кто-то из посетителей туда «нырнет» и столкнется с сыном. Мало ли сын там лежит с переломом, — не скрывает эмоций собеседница. — Мои крики услышала подруга, которая стояла внизу. Она тоже стала звать на помощь и попробовала забраться внутрь трубы снизу, но Артема тоже не увидела.

По словам Евгении, минут через пять рядом с ней появился работник аквапарка и достал Артема из трубы. Ребенок был цел, но очень испугался и плакал. Оказалось, мальчик неправильно лег, поэтому и застрял.

— Мы позвали представителя администрации, — вспоминает собеседница. — Стали спрашивать, почему ребенок оказался в беде? Ничего страшного, ответили нам, дети застревают, и ничего с ними там не происходит.

Объяснениями сотрудников Евгения осталась не довольна. Уже дома она написала и отправила жалобу на имя гендиректора аквапарка. Просила привлечь виновных к ответственности.

— Мне ответили, что просмотрели камеры видеонаблюдения. По их версии, в момент ЧП недалеко от нас находилось два инструктора, — рассказывает Евгения. — К тому же, они пишут, что от момента, когда я стала звать на помощь, до того, как инструктор достал Артема, прошло всего 2 минуты 16 секунд. Я уверена — больше.

Позже мама обратилась еще и в Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома. Их ответ был практически таким же, как и у аквапарка. В дополнение шли распечатки с камер видеонаблюдения.

— Я хочу, чтобы такого больше не повторялось. Чтобы, когда ребенок забирается на горку, за ним следил инструктор, а не родители, — говорит Евгения. — Хорошо, что руки и ноги у Артема целы, но, если бы рядом стоял специалист, он бы объяснил, как правильно лечь, и ничего бы этого не случилось.

Аквапарк: « Такое происходит, когда ребенок принимает положение сидя»

В аквапарке «Лебяжий» на вопросы TUT.BY ответили письменно. По их информации, инцидент произошел на территории летнего детского водного городка.

— Во время спуска с одной из горок [Артем] остановился внутри, — сообщают в пресс-службе. — Такое происходит, когда ребенок принимает положение сидя, и катание, в виду безопасного пологого конструктива горки и небольшого напора воды, прекращается. Чтобы продолжить катание, ребенок должен оставаться в положении лежа.

В пресс-службе сообщают, что и аквапарк, и контролирующие органы детально изучили ситуацию, отсмотрели все записи с камер видеонаблюдения. На записи видно: в 12:21 Елена начала паниковать, так как ребенок не завершил спуск.

— Двое инструкторов-спасателей, находившихся в тот момент на старте и спуске водного городка, решили достать Артема самостоятельно, не дожидаясь, пока он сам завершит спуск, — написали в пресс-службе аквапарка. — Чтобы забрать ребенка, один спасатель начал спускаться в горку сверху, второй подниматься снизу. В 12:23 мальчик вместе со спасателем покинули водный аттракцион.

— Все водные горки эксплуатируются в соответствии с требованиями безопасности, проходят ежедневную обкатку инструкторами-спасателями, а также регулярно проверяются Госпромнадзором, — сообщают в аквапарке. — Мы гарантируем безопасный отдых в аквапарке, при условии соблюдения правил посещения и рекомендаций, которые дают инструкторы-спасатели перед каждым спуском с водного аттракциона.

Отвечать на дополнительные вопросы TUT.BY в аквапарке отказались.

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