В Серебрянке два часа не было электричества. Узнали почему

Источник материала: Tut.by

В Серебрянке на нескольких улицах два часа не было электричества. Об этом сообщили читатели. Энергетики пояснили TUT.BY, с чем это связано.

«Не было электричества сразу на нескольких улицах — Якубова, Плеханова. Даже магазины закрывались», — рассказали жители Серебрянки сегодня днем, 25 октября.

В Минских кабельных сетях подтвердили, что электроэнергия действительно отключалась. Это связано с повреждением высоковольтного оборудования. Света не было с 11.11 до 13.11. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.