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В Серебрянке два часа не было электричества. Узнали почему
25.10.2019 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Серебрянке на нескольких улицах два часа не было электричества. Об этом сообщили читатели. Энергетики пояснили TUT.BY, с чем это связано.
«Не было электричества сразу на нескольких улицах — Якубова, Плеханова. Даже магазины закрывались», — рассказали жители Серебрянки сегодня днем, 25 октября.
В Минских кабельных сетях подтвердили, что электроэнергия действительно отключалась. Это связано с повреждением высоковольтного оборудования. Света не было с 11.11 до 13.11. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.
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Света не было с 11.11 до 13.11. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.
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