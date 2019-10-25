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В Серебрянке два часа не было электричества. Узнали почему

25.10.2019 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Серебрянке на нескольких улицах два часа не было электричества. Об этом сообщили читатели. Энергетики пояснили TUT.BY, с чем это связано.

«Не было электричества сразу на нескольких улицах — Якубова, Плеханова. Даже магазины закрывались», — рассказали жители Серебрянки сегодня днем, 25 октября.

В Минских кабельных сетях подтвердили, что электроэнергия действительно отключалась. Это связано с повреждением высоковольтного оборудования. Света не было с 11.11 до 13.11. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.

 
 
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Света не было с 11.11 до 13.11. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.
 
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