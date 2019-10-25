В Минске ищут мужчину, который прихватил чужой кошелек в автобусе № 100

Источник материала: Tut.by

В столице расследуется дело о краже: один пассажир выронил кошелек в городском автобусе, а другой пассажир прихватил чужое. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Это случилось еще 26 июля, в период с 14.00 до 14.30, в автобусе по маршруту № 100.

Судя по записям с камер, пассажир потерял на сидении кошелек. Позже в транспорт зашел другой мужчина и прихватил чужое. Внутри было более 300 рублей.

Приметы подозреваемого: на вид 60−65 лет, среднего телосложения, волосы короткие седые, на лице борода.

Был одет в куртку серого цвета, брюки светлого цвета, на голове кепка черного цвета.

Всех, кто узнал мужчину, просят сообщить об этом по телефонам 8 (017) 392 97 21, 8 (044) 586 96 25, либо в дежурную часть по номеру 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно). Анонимность гарантируется.