Источник материала: Единство

Крылатая фраза «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» известна с малых лет каждому гражданину. Но почему-то до сих пор леса Беларуси подвергаются нашествию несознательных граждан, которые простые прописные истины забывают и вывозят, выносят в прилегающие к частному сектору леса всё, что ненужно в хозяйстве. Или… отдыхая на просторах малой родины, не считают нужным убрать остатки «праздной жизни» за собой…

Поэтому сознательные школьники, понимая проблему современности и заботясь о будущем, вдохновлённые примером взрослых, вышли в субботу на уборку леса. Подобные акции являются традиционными в нашей школе и по традиции мы всегда отмечаем самых старательных волонтёров, которые отличились особым усердием и трудолюбием. Это учащиеся 8 «Г» класса Деденок Анна, Логунова Анжелика, Бердникова Анастасия и ребята 8 «Б» класса: Рымшонов Алина, Куракова Алина и Емельянчик Иосиф.

Сегодня наш лес стал чище на какую-то сотню килограмм мусора, а хочется, чтобы сохранился чистым на всю человеческую жизнь! Берегите наш лес!

Спецкор 24 СШ Ритт@Земляничкина