После визита членов Национальной комиссии по правам ребенка многодетный отец из Кореличского района разрешил детям посещать школу

Источник материала: Полымя





25 октября с раннего утра в Турецкой средней школе настоящий праздник. После почти двухмесячного отсутствия на учебу в родные стены вернулись Арслан, Сабина и Карина Бабакулыевы. Ребята не скрывают эмоций от встречи с любимыми учителями и школьными друзьями. Ведь эти два месяца вынужденных каникул стали для них отнюдь не радостными.

С начала учебного года житель деревни Великая Слобода Кореличского района Рустам Бабакулыев запретил своим троим детям посещать школу. По словам отца, семье не хватает денег на то, чтобы собрать девятиклассника Арслана, восьмиклассницу Сабину и третьеклассницу Карину в школу. Глава семьи уже полтора года нигде не работает, поэтому семья живет за весьма скромный заработок супруги Марины, а это около 450 рублей.

Так почему многодетный отец не работает, а своих детей сделал заложниками ситуации? Межведомственная группа Национальной комиссии по правам ребенка 24 октября отправилась в Кореличский район, чтобы разобраться в этой ситуации.

Последнее место работы Рустама Бабакулыева — погонщик скота и мойщик доильного блока в СПК «Черняховский-Агро». Туда он устроился в 2011 году и работал вплоть до увольнения. По словам мужчины, он работал 12 часов вместо положенных 8, без выходных. Отпуск ему тоже не предоставляли. Еще требовал пересмотра заработной платы. Заработок в 540 рублей мужчину не устраивал. После отказа подписать дополнительное соглашение к трудовому договору, по которому, по словам мужчины, ему еще больше надо было работать за те же деньги, его уволили. Он хотел восстановиться, но обратно его не берут. Как уверяет многодетный отец, в районе работы нет, поэтому семья и оказалась в бедственном положении.

— Действительно, Рустам Базарович Бабакулыев работал в СПК «Черняховский –Агро» с 2011 по 2017 год погонщиком скота и мойщиком доильного блока, — рассказывает председатель этого сельхозпредприятия Святослав Алешкевич. — Когда у него возникли претензии о так называемой переработке, мы провели хронометраж его работы. Выяснили, что весь объем работы, выполняемый Р. Б. Бабакулыевым, можно осуществить не за 12 часов, а за 6-7. Мы составили дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором время его работы ограничивалось 7 часами. Прежние условия оплаты и отдыха остались неизменными. Однако Рустам Базарович отказался подписывать документ, после чего мы вынуждены были его уволить. Для предоставления отпуска он ни разу не обращался. Наши действия неоднократно проверялись соответствующими ведомствами различного уровня и были признаны законными. После увольнения Р. Б. Бабакулыев ни разу не обратился в СПК «Черняховский-Агро» с вопросом трудоустройства.

Выходит, многодетный отец лукавит. В управлении по труду, занятости и социальной защиты Кореличского райисполкома рассказывают, что Р. Б. Бабакулыеву неоднократно предлагали трудоустройство.

В день приезда членов Национальной комиссии по правам ребенка Рустаму в очередной раз предложили трудоустроиться. Так, работая полеводом в «Черняховский-Агро», можно заработать от 300 до 600 рублей, слесарем на мехмастерских — от 450-500 рублей, техником-осеменатором с предварительном обучением — до 900 рублей. Однако мужчина по-прежнему настаивает на пересмотре его дела о якобы незаконном увольнении и просит содействия в Генеральной прокуратуре.





Пока же членов Нацкомиссии больше волнует то, что дети не ходят в школу почти два месяца. «Им не в чем пойти на занятия, — говорит мужчина. —Дети раздеты и разуты. Зачем, чтобы на них там пальцем показывали?» Заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик предлагает на безвозмездной основе собрать троих детей в школу. Отец дает добро, и все трое ребят вместе с мамой садятся в «Газель» управления образования и отправляются в Кореличи за покупками.





Через несколько часов ребята полностью укомплектованы к занятиям: куплены школьная и спортивная форма, обувь и верхняя одежда, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Дети с радостью несут в машину пакеты с обновками, а их мама благодарит всех, кто помог семье в трудной ситуации: «Спасибо всем, кто нам помог. Дети очень хотели в школу, даже на каникулах будут заниматься, чтобы усвоить то, что пропустили. Детей из Великой Слободы каждое утро забирает школьный автобус и везет в Турец в школу, а после обеда на этом же автобусе они приезжают домой».





Инна ЛЕЙКО

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