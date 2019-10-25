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Смертная казнь и максимум. За жестокое убийство малышки в Лунинце вынесли приговоры матери и подельнику

25.10.2019 15:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 октября Брестский областной суд огласил приговор по делу о жестоком убийстве 8-месячной девочки в Лунинце.


Обвиняемые. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

26-летнюю мать девочки и ее 48-летнего знакомого признали виновными в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Женщине назначили 25 лет лишения свободы в колонии общего режима — это максимум для женщин в Беларуси, ее сообщнику — смертную казнь.

Процесс проходил в закрытом режиме. На этом настояла обвиняемая и потерпевший — отец ребенка.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Трагедия произошла в Лунинце 11 месяцев назад. Вечером 27 октября прошлого года отец девочки вернулся домой и обнаружил труп дочери. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка Наталья и ее 47-летний знакомый Виктор. Оба были пьяны, сообщал СК. Экспертиза обнаружила у матери 1,6 промилле этилового спирта в крови, у мужчины — 1,2.

По версии обвинения, в тот день они «беспричинно, из хулиганских побуждений» убили восьмимесячную девочку. Преступление они совершили с особой жестокостью «способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий». На теле ребенка обнаружили следы от не менее 46 травматических воздействий.

По нашей информации, ребенка обезглавили.


Убитая Анечка. Фото: vk.com

На этапе следствия знакомые и родственники в беседе с TUT.BY характеризовали Наталью нейтрально: алкоголем не злоупотребляла, любила и заботилась о детях. Однако отмечали, что до трагедии ее нередко видели в увеселительных заведениях Лунинца. Зачастую — без супруга.

Наталье и Виктору предъявлены обвинения в групповом убийстве заведомо малолетнего с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Санкция статьи предусматривает от 8 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь. Напомним, что последние два вида наказания в Беларуси к женщинам не применяются.

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Процесс проходил в закрытом режиме. На этом настояла обвиняемая и потерпевший - отец ребенка.
 
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