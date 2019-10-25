На Будакошелевщине продолжается перепись населения, которая продлится до 30 октября

Источник материала: Газета Авангард





Напоминаем, что перепись населения продлится до 30 октября. Кто еще не успел переписаться, может сделать это, придя на стационарный участок или же по месту жительства.

– Две трети от общей численности населения района уже прошли перепись, причем, некоторые сделали это с помощью интернета. Однако были случаи, когда респонденты неправильно ответили на ряд вопросов (например, не указав название населенного пункта или улицы), поэтому для уточнения данных к ним придут переписчики. Следует отметить, что жители райцентра отстают от сельского населения в темпах прохождения переписи. Так, на сегодняшний день только треть населения города уже переписалась. Хотелось бы напомнить, что в районе работают два стационарных участках. Один из них в Буда-Кошелево, расположенный по адресу: ул. Горького, 3, 2-й этаж, кабинет №27, где ежедневно без выходных и перерывов на обед с 9.00 до 20.00 можно пройти перепись, процедура займет несколько минут. Второй участок находится в Уваровичах в здании сельисполкома, время работы с 9.00 до 19.00. При прохождении переписи на стационарных участках при себе желательно иметь паспорт. Хочется, чтобы наши жители не оставались в стороне и проявили свою гражданскую позицию, ведь перепись – долг каждого. Она предоставляет информацию, необходимую не только государству для построения демографических прогнозов и рассчета бюджета, но и каждому человеку, ведь с ее помощью можно узнать, в каком конкретном регионе нужно улучшить среду обитания.

К слову, с 1 по 6 ноября переписчики еще раз придут в семьи, чтобы задать десять вопросов 10% адресатов для проверки качества переписи.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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