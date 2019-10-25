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На Будакошелевщине продолжается перепись населения, которая продлится до 30 октября

25.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине продолжается перепись населения, которая продлится до 30 октября

Напоминаем, что перепись населения продлится до 30 октября. Кто еще не успел переписаться, может сделать это, придя на стационарный участок или же по месту жительства.

– Две трети от общей численности населения района уже прошли перепись, причем, некоторые сделали это с помощью интернета. Однако были случаи, когда респонденты неправильно ответили на ряд вопросов (например, не указав название населенного пункта или улицы), поэтому для уточнения данных к ним придут переписчики. Следует отметить, что жители райцентра отстают от сельского населения в темпах прохождения переписи. Так, на сегодняшний день только треть населения города уже переписалась. Хотелось бы напомнить, что в районе работают два стационарных участках. Один из них в Буда-Кошелево, расположенный по адресу: ул. Горького, 3, 2-й этаж, кабинет №27, где ежедневно без выходных и перерывов на обед с 9.00 до 20.00 можно пройти перепись, процедура займет несколько минут. Второй участок находится в Уваровичах в здании сельисполкома, время работы с 9.00 до 19.00. При прохождении переписи на стационарных участках при себе желательно иметь паспорт. Хочется, чтобы наши жители не оставались в стороне и проявили свою гражданскую позицию, ведь перепись – долг каждого. Она предоставляет информацию, необходимую не только государству для построения демографических прогнозов и рассчета бюджета, но и каждому человеку, ведь с ее помощью можно узнать, в каком конкретном регионе нужно улучшить среду обитания.

К слову, с 1 по 6 ноября переписчики еще раз придут в семьи, чтобы задать десять вопросов 10% адресатов для проверки качества переписи.

Ольга МАРЦЕЛЕВА
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Напоминаем, что перепись населения продлится до 30 октября. Кто еще не успел переписаться, может сделать это, придя на стационарный участок или же по...
 
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