ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Накануне Дня автомобилиста и дорожника корреспондент «Радзімы» побеседовала с Александром Сытько, который почти 20 лет возглавляет глусский Автопарк № 15

25.10.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Накануне Дня автомобилиста и дорожника корреспондент «Радзімы» побеседовала с Александром Сытько, который почти 20 лет возглавляет глусский Автопарк № 15
«Просто никогда не было, а жаловаться нечего — надо работать», — так ответил на мой вопрос, в какие времена было легче, директор глусского Автопарка № 15 Александр Сытько. Александр Владимирович знает, о чем говорит: Автопарк он возглавляет почти 20 лет, и это, пожалуй, самый большой стаж работы руководителем одного и того же предприятия в нашем районе. Да что там в районе — в области, в транспортной отрасли, тоже.

В принципе, стабильность вообще в его характере, ведь до Автопарка Александр Сытько 21 с половиной год отработал в местной сельхозтехнике. Пришел туда со студенческой скамьи, после Белорусского института механизации сельского хозяйства, а уходил в должности главного инженера.

Когда предложили стать директором Автопарка, говорит Александр Владимирович, долго не раздумывал, хотя понимал, что предприятие не в самой лучшей форме. «Оно не было совсем разваленным, нет, но грузовики, к примеру, стояли без работы, витала идея реорганизовать и присоединить глусский Автопарк к кому-то другому», — вспоминает мой собеседник. Так или иначе, а 19 марта 2001 года стал его первым рабочим днем в новой ипостаси. С тех пор много воды утекло, и на вверенном Александру Сытько предприятии произошли серьезные изменения.

Главной задачей нового руководителя было вывести организацию из кризиса, а потому пришлось искать возможности и для разумной экономии, и для приложения сил. К примеру, постепенный переход на машины с дизельными двигателями — так затраты почти в два раза меньше. Сейчас практически все автобусы и грузовики предприятия — на «дизеле». Сделали свое автономное отопление, установив энергосберегающие котлы и в административном здании, и на автостанции. Со временем закупили, в том числе в лизинг, высокопроизводительную, с большой грузоподъемностью, технику. Если бы вовремя этого не сделали, сейчас остались бы без работы, объясняет Александр Владимирович, потому что на современных объектах востребованы именно большегрузные машины. В Автопарке восемь 20-тонников, два 36-тонника и четыре машины с прицепами, общая грузоподъемность каждой тоже выходит 20 тонн. Чтобы загрузить их и их водителей работой, организация постоянно участвует в тендерах, ищет новые объекты, и не только в Беларуси — работали и в России.

Само собой, уже давно для перевозки пассажиров не используются те ЛАЗы и ПАЗы, которые были в начале двухтысячных. Сейчас для этого есть 24 современных автобуса на разное количество мест, от 12 до 51. Предпочтение — автобусам малой вместимости, ведь пассажиропоток снизился в разы. Большие автобусы востребованы в экскурсионных поездках — туризм стал еще одним направлением, которое начали развивать в Автопарке. Кстати, глусское предприятие единственное среди Автопарков области, которое получило лицензию на оказание туруслуг, а вместе с тем право проводить экскурсии, а не только предоставлять автобусы.

Бесперебойно обеспечивать автобусы топливом позволяет открывшаяся в 2010 году стационарная станция диагностики для проведения техосмотров (вместо передвижной, действовавшей с 2003 года и ездившей по четырем районам). В свое время в ее строительство вложили немало средств, но сейчас она уже полностью окупилась. По просьбе и заказу Могилёвского автоучебного комбината, открывавшего филиал в Глуске и пожелавшего проводить занятия на базе АП-15, построили автодром. Кстати, у самого Александра Сытько личный водительский стаж солидный — 45 лет.

«Руководитель должен держать руку на пульсе, искать новые возможности, новые объекты, иначе предприятие не просто будет стоять на месте — очень быстро откатится назад, — объясняет свою позицию Александр Сытько и добавляет: — Руководи-тель должен понимать, что за его плечами — коллектив, он несет ответственность за этих людей, должен обеспечить им возможность заработка».

В свою очередь и от коллектива, как специалистов, так и рядовых работников, от их работоспособности, профессионализма и грамотности многое зависит. В АП-15 трудится 54 человека, это водители, механики (по ремонту и по выпуску автотранспорта на линию), есть и свой штатный медик. Не обойтись в деятельности такого предприятия без грамотного экономиста, и этот человек в Автопарке есть — Людмила Липская. До тонкостей знают свою работу главный бухгалтер Нина Мороз, ведущий инженер по перевозкам Елена Ефимович и главный инженер Анатолий Хилькевич. Из наиболее опытных водителей автобусов Александр Владимирович отмечает Владимира Шумского и Сергея Лещинского, на грузоперевозках заняты не менее опытные Пётр Горавиков и Анатолий Черноусов. Все эти люди — тот сложившийся костяк, на который опирается руководитель. 

Начальником может стать всякий. А вот руководителем — дано не каждому. У Александра Сытько это, судя по всему, получается. В доказательство не только многолетний управленческий стаж, но и награды от различных ведомств. У Александра Владимировича три Почетные грамоты Глусского райисполкома (2004, 2007 и 2017 годы), он отмечен Почетными грамотами Министерства транспорта и коммуникаций, ОАО «Могилёв-облавтотранс» и республиканского отраслевого профсоюза, имеет нагрудный знак отличия «Ганаровы транспартнік», в 2006 году решением Могилёвского облисполкома был удостоен звания «Человек года», а в прошлом году — Почетной грамоты Могилёвского областного Совета депутатов.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото А. АВТУХОВОЙ

 
 
Ссылка на источник 135
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Просто никогда не было, а жаловаться нечего — надо работать», — так ответил на мой вопрос, в какие времена было легче, директор глусского Автопарка № 15 Александр...
 
Новости дня
Новости общества
 
На Будакошелевщине продолжается перепись населения, которая продлится до 30 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика