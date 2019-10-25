Накануне Дня автомобилиста и дорожника корреспондент «Радзімы» побеседовала с Александром Сытько, который почти 20 лет возглавляет глусский Автопарк № 15

Источник материала: Радзiма



«Просто никогда не было, а жаловаться нечего — надо работать», — так ответил на мой вопрос, в какие времена было легче, директор глусского Автопарка № 15 Александр Сытько. Александр Владимирович знает, о чем говорит: Автопарк он возглавляет почти 20 лет, и это, пожалуй, самый большой стаж работы руководителем одного и того же предприятия в нашем районе. Да что там в районе — в области, в транспортной отрасли, тоже.

В принципе, стабильность вообще в его характере, ведь до Автопарка Александр Сытько 21 с половиной год отработал в местной сельхозтехнике. Пришел туда со студенческой скамьи, после Белорусского института механизации сельского хозяйства, а уходил в должности главного инженера.

Когда предложили стать директором Автопарка, говорит Александр Владимирович, долго не раздумывал, хотя понимал, что предприятие не в самой лучшей форме. «Оно не было совсем разваленным, нет, но грузовики, к примеру, стояли без работы, витала идея реорганизовать и присоединить глусский Автопарк к кому-то другому», — вспоминает мой собеседник. Так или иначе, а 19 марта 2001 года стал его первым рабочим днем в новой ипостаси. С тех пор много воды утекло, и на вверенном Александру Сытько предприятии произошли серьезные изменения.

Главной задачей нового руководителя было вывести организацию из кризиса, а потому пришлось искать возможности и для разумной экономии, и для приложения сил. К примеру, постепенный переход на машины с дизельными двигателями — так затраты почти в два раза меньше. Сейчас практически все автобусы и грузовики предприятия — на «дизеле». Сделали свое автономное отопление, установив энергосберегающие котлы и в административном здании, и на автостанции. Со временем закупили, в том числе в лизинг, высокопроизводительную, с большой грузоподъемностью, технику. Если бы вовремя этого не сделали, сейчас остались бы без работы, объясняет Александр Владимирович, потому что на современных объектах востребованы именно большегрузные машины. В Автопарке восемь 20-тонников, два 36-тонника и четыре машины с прицепами, общая грузоподъемность каждой тоже выходит 20 тонн. Чтобы загрузить их и их водителей работой, организация постоянно участвует в тендерах, ищет новые объекты, и не только в Беларуси — работали и в России.

Само собой, уже давно для перевозки пассажиров не используются те ЛАЗы и ПАЗы, которые были в начале двухтысячных. Сейчас для этого есть 24 современных автобуса на разное количество мест, от 12 до 51. Предпочтение — автобусам малой вместимости, ведь пассажиропоток снизился в разы. Большие автобусы востребованы в экскурсионных поездках — туризм стал еще одним направлением, которое начали развивать в Автопарке. Кстати, глусское предприятие единственное среди Автопарков области, которое получило лицензию на оказание туруслуг, а вместе с тем право проводить экскурсии, а не только предоставлять автобусы.

Бесперебойно обеспечивать автобусы топливом позволяет открывшаяся в 2010 году стационарная станция диагностики для проведения техосмотров (вместо передвижной, действовавшей с 2003 года и ездившей по четырем районам). В свое время в ее строительство вложили немало средств, но сейчас она уже полностью окупилась. По просьбе и заказу Могилёвского автоучебного комбината, открывавшего филиал в Глуске и пожелавшего проводить занятия на базе АП-15, построили автодром. Кстати, у самого Александра Сытько личный водительский стаж солидный — 45 лет.

«Руководитель должен держать руку на пульсе, искать новые возможности, новые объекты, иначе предприятие не просто будет стоять на месте — очень быстро откатится назад, — объясняет свою позицию Александр Сытько и добавляет: — Руководи-тель должен понимать, что за его плечами — коллектив, он несет ответственность за этих людей, должен обеспечить им возможность заработка».

В свою очередь и от коллектива, как специалистов, так и рядовых работников, от их работоспособности, профессионализма и грамотности многое зависит. В АП-15 трудится 54 человека, это водители, механики (по ремонту и по выпуску автотранспорта на линию), есть и свой штатный медик. Не обойтись в деятельности такого предприятия без грамотного экономиста, и этот человек в Автопарке есть — Людмила Липская. До тонкостей знают свою работу главный бухгалтер Нина Мороз, ведущий инженер по перевозкам Елена Ефимович и главный инженер Анатолий Хилькевич. Из наиболее опытных водителей автобусов Александр Владимирович отмечает Владимира Шумского и Сергея Лещинского, на грузоперевозках заняты не менее опытные Пётр Горавиков и Анатолий Черноусов. Все эти люди — тот сложившийся костяк, на который опирается руководитель.

Начальником может стать всякий. А вот руководителем — дано не каждому. У Александра Сытько это, судя по всему, получается. В доказательство не только многолетний управленческий стаж, но и награды от различных ведомств. У Александра Владимировича три Почетные грамоты Глусского райисполкома (2004, 2007 и 2017 годы), он отмечен Почетными грамотами Министерства транспорта и коммуникаций, ОАО «Могилёв-облавтотранс» и республиканского отраслевого профсоюза, имеет нагрудный знак отличия «Ганаровы транспартнік», в 2006 году решением Могилёвского облисполкома был удостоен звания «Человек года», а в прошлом году — Почетной грамоты Могилёвского областного Совета депутатов.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото А. АВТУХОВОЙ