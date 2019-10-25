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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министерство обороны Беларуси заявило об успешном испытании новой ракеты Пуски модернизированной противотанковой управляемой ракеты 9-М-113-М по бронированным объектам прошли на полигоне под Борисовом. Усовершенствованный боеприпас...

Пуски модернизированной противотанковой управляемой ракеты 9-М-113-М по бронированным объектам прошли на полигоне под Борисовом. Усовершенствованный боеприпас получил дополнительный кумулятивный заряд и гарантированное преодоление динамической защиты. Повышена бронепробиваемость. Ракета предназначена для уничтожения техники, укрепленных огневых точек, подвижных и неподвижных наземных целей. Она способна поражать в том числе и воздушные. Работает в различных условиях на дальностях до 4 тысяч метров.