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Николай Снопков провел прием граждан в Белыничах
25.10.2019 15:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКоммунальные проблемы, трудовые и земельные споры. С десяток обращений поступило во время приема граждан в Белыничах заместителем главы Администрации Президента Николаем Снопковым.
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Коммунальные проблемы, трудовые и земельные споры. С десяток обращений поступило во время приема граждан в Белыничах заместителем главы Администрации Президента...
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