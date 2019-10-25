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В Гродно от менингита умер 18-летний парень

25.10.2019 15:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно зарегистрирован первый за пять лет случай летального исхода от менингита. Умер 18-летний студент одного из вузов. Молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии септического шока. 55 минут за его жизнь боролись врачи инфекционной клиники, но спасти пациента не удалось. По предварительной информации, причиной гибели стала молниеносная форма менингококковой инфекции.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно зарегистрирован первый за пять лет случай летального исхода от менингита. Умер 18-летний студент одного из вузов. Молодой человек был доставлен в больницу...
 
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