|
За убийство восьмимесячной девочки в Лунинце - смертная казнь
25.10.2019 15:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Брестском областном суде огласили приговор по делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце. 26-летнюю мать девочки и ее 48-летнего знакомого признали виновными в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Женщине назначили 25 лет лишения свободы в колонии общего режима, ее сообщнику - смертную казнь. Процесс проходил в закрытом режиме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестском областном суде огласили приговор по делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце. 26-летнюю мать девочки и ее 48-летнего знакомого признали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)