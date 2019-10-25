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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За убийство восьмимесячной девочки в Лунинце - смертная казнь В Брестском областном суде огласили приговор по делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце. 26-летнюю мать девочки и ее 48-летнего знакомого признали...

В Брестском областном суде огласили приговор по делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце. 26-летнюю мать девочки и ее 48-летнего знакомого признали виновными в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Женщине назначили 25 лет лишения свободы в колонии общего режима, ее сообщнику - смертную казнь. Процесс проходил в закрытом режиме.