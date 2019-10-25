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В столице значительно обновят парк общественного транспорта

25.10.2019 15:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В последующие три года Минсктранс приобретет полторы тысячи новых единиц техники. Среди них и трамваи повышенной пассажировместимости. Сейчас по Минску курсируют свыше двух с половиной тысяч автобусов, троллейбусов и электробусов. Часть новых авто выйдет на маршрут уже в этом году.
 
Теги: Минск
 
 
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В последующие три года Минсктранс приобретет полторы тысячи новых единиц техники. Среди них и трамваи повышенной пассажировместимости. Сейчас по Минску курсируют...
 
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