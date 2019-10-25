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Реконструкция первого участка трассы Р53 началась
25.10.2019 15:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые транспортные возможности Минской области. Дорога от Кургана Славы до Смолевич через два года станет широкополосной и более комфортной для автомобилистов. Ее сделают из бетона. Реконструкция первого участка трассы Р53 началась: техника расчищает территорию от деревьев, выравнивает землю.
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Новые транспортные возможности Минской области. Дорога от Кургана Славы до Смолевич через два года станет широкополосной и более комфортной для автомобилистов....
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