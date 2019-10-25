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Лето, пока! Все о погоде в Бресте в последние теплые выходные
25.10.2019 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные станут последними теплыми деньками октября. С понедельника столбик термометра пойдет вниз,
В субботу утром ожидается туман. Видимость составит 500−800 метров. Во второй половине дня будет солнечно, воздух прогреется до +16оС.
В воскресенье будет ясно и без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.
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С понедельника столбик термометра пойдет вниз.
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