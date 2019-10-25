|
В Минске с высотки «Роял Плаза» упал человек
25.10.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Со здания бизнес-центра «Роял Плаза» в Минске упал человек. Об этом TUT.BY сообщают очевидцы.
Упавший — мужчина, он погиб. На месте работают следователи.
— Похоже, человек упал на автомобиль, который припаркован рядом с высоткой, — рассказал читатель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Упавший - мужчина, он погиб. На месте работают следователи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)