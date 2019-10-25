В Минске с высотки «Роял Плаза» упал человек

Источник материала: Tut.by

Со здания бизнес-центра «Роял Плаза» в Минске упал человек. Об этом TUT.BY сообщают очевидцы.

Упавший — мужчина, он погиб. На месте работают следователи.

— Похоже, человек упал на автомобиль, который припаркован рядом с высоткой, — рассказал читатель.





