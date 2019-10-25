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В Минске продолжается работа над триптихом граффити по улице Притыцкого
25.10.2019 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбразы реальных жителей Минска размером с фасад многоэтажки. В Минске продолжается работа над триптихом граффити по улице Притыцкого. Два мурала (сербского и белорусского художников-монументалистов) уже готовы. А вот автором третьего, центрального, станет испанец, к работе он приступит в ноябре. Кстати, все муралы выполнены в технике фотореализма. Герои - настоящие минчане, которых художники заметили на улицах города и изобразили в своих работах. Через свои произведения авторы поделились взглядами и представлениями о современной Беларуси.
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Образы реальных жителей Минска размером с фасад многоэтажки. В Минске продолжается работа над триптихом граффити по улице Притыцкого. Два мурала (сербского и...
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