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200 деревьев высадили в Московском районе
25.10.2019 15:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице продолжается масштабное озеленение. Высаживают деревья и кусты вдоль кольцевой, также зеленеют территории около жилых домов и бизнес-центров. Сегодня в Московском районе высадили около двух сотен растений. В парке на пересечении улицы Железнодорожной и проспекта Дзержинского появились клены, березы, дубы, акация и липы. В озеленении столицы принимают участие не только коммунальные службы, но и жители города.
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В столице продолжается масштабное озеленение. Высаживают деревья и кусты вдоль кольцевой, также зеленеют территории около жилых домов и бизнес-центров. Сегодня в...
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