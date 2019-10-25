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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 200 деревьев высадили в Московском районе В столице продолжается масштабное озеленение. Высаживают деревья и кусты вдоль кольцевой, также зеленеют территории около жилых домов и бизнес-центров. Сегодня в...

В столице продолжается масштабное озеленение. Высаживают деревья и кусты вдоль кольцевой, также зеленеют территории около жилых домов и бизнес-центров. Сегодня в Московском районе высадили около двух сотен растений. В парке на пересечении улицы Железнодорожной и проспекта Дзержинского появились клены, березы, дубы, акация и липы. В озеленении столицы принимают участие не только коммунальные службы, но и жители города.