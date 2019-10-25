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Более миллиона минчан приняли участие в переписи населения
25.10.2019 15:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПри этом около 30 процентов решили ответить на вопросы онлайн. Это один из самых высоких показателей в стране. Сейчас переписчики продолжают приходить к минчанам по их месту жительства, но многие горожане решили самостоятельно посетить переписные пункты.
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При этом около 30 процентов решили ответить на вопросы онлайн. Это один из самых высоких показателей в стране. Сейчас переписчики продолжают приходить к минчанам по...
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