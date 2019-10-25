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Прогноз погоды на 26 октября
25.10.2019 15:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT26 октября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. В ночные часы в субботу местами по республике ожидается туман.
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26 октября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. В ночные часы в субботу...
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