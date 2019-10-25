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У редакции «районки» — очередная награда!

25.10.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В республиканском творческом конкурсе СМИ “Под знаком Года малой родины!” редакция газеты «Асіповіцкі край» награждена Дипломом II степени в номинации «Традиции и история родного края» среди региональных печатных средств массовой информации.

У редакции «районки» — очередная награда!

Награду получает главный редактор газеты «Асіповіцкі край» Виталий Кулаков

Фото: gorkiv.by.

 
 
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В республиканском творческом конкурсе СМИ “Под знаком Года малой родины!” редакция газеты «Асіповіцкі край» награждена Дипломом II степени в номинации...
 
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