То зеленая, то ярко-желтая, то с песком. 59-й микрорайон Гомеля уже месяц живет без чистой воды

Источник материала: Tut.by

В домах жителей 59-го микрорайона в Гомеле из кранов течет разноцветная жидкость. Ни помыться, ни постирать: люди вынуждены использовать не совсем по назначению питьевую воду из магазина и буквально заваливать водоканал жалобами, сообщает ОНТ.





Сегодня вода с зеленоватым оттенком, вчера была ярко-желтая. И так уже на протяжении месяца. Сначала пробовали первую воду сливать, потом отстаивать — результат тот же.

Жителям соседнего дома повезло меньше — у них сегодня грязно-ржавая вода. Что происходит в микрорайоне, никто не знает. Теперь это причина всех стихийных собраний во дворе. Люди приходят с полными банками — сравнивают, у кого чище.

В Гомеле это один из самых популярных микрорайонов для покупки жилья. Особенно у молодых семей. Последние несколько лет здесь активно строят — в комплексе уже около 30 домов. Но если раньше, по словам жителей, воду из крана буквально можно было пить, то сегодня ситуация критическая.

Люди пишут жалобы в водоканал. А там просят набраться терпения — на одном из водозаборов произошла авария. Поврежденный участок пришлось экстренно переподключать к резервному источнику. А это привело к резкому снижению давления во всей сети.

-В этой ситуации были нарушены параметры работы (где-то изменилось направление движения воды, скорости поменялись). Это привело к смыву отложений со стенок труб, которые неизбежно накапливаются, и вот это и попало в квартиры, — объясняет главный инженер предприятия «Гомельводоканал» Владимир Грибанов

Аварию уже устранили, сети промыли. Позади несколько стадий контроля качества. Сейчас коммунальщики работают локально, осталось слить из квартир остатки ржавчины. Чистую воду людям обещают дать уже в ближайшие часы. Если ситуация не изменится, жители будут просить организовать для них подвоз питьевой воды, хотя бы на время.