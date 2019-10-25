Синоптики предупредили пинчан о похолодании с начала следующей недели

Источник материала: Полесская правда





Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящие выходные погода еще порадует жителей Пинщины теплом «бабьего лета». Ожидается преимущественно сухая погода, воздух прогреется до 19-22 градусов тепла. Синоптики предостерегают, что в ночные и утренние часты местами сгустится туман.

С понедельника погода начнет меняться: на территорию Беларуси будет поступать более холодный воздух, и температурный фон понизится. Температура воздуха на территории Пинска и района ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем ожидается до 8-13 градусов тепла.

С середины недели окончательно установится холодная погода. В ночные часы температура воздуха составит от -4 до +3 градусов, в дневные 6-8 градусов тепла. Синоптики также предупредили, что в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед.