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Синоптики предупредили пинчан о похолодании с начала следующей недели

25.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Синоптики предупредили пинчан о похолодании с начала следующей недели

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящие выходные погода еще порадует жителей Пинщины теплом «бабьего лета». Ожидается преимущественно сухая погода, воздух прогреется до 19-22 градусов тепла. Синоптики предостерегают, что в ночные и утренние часты местами сгустится туман.

С понедельника погода начнет меняться: на территорию Беларуси будет поступать более холодный воздух, и температурный фон понизится. Температура воздуха на территории Пинска и района ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем ожидается до 8-13 градусов тепла.

С середины недели окончательно установится холодная погода. В ночные часы температура воздуха составит от -4 до +3 градусов, в дневные 6-8 градусов тепла. Синоптики также предупредили, что в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед.

 

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящие выходные погода еще...
 
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