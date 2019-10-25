25 лет колонии для 26-летней матери. Почему женщине вынесли такой суровый приговор - подробности

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил жительницу Лунинца к 25 годам лишения свободы. Это максимальный срок для женщин в Беларуси. Такие строгие приговоры выносятся крайне редко. Речь идет о жестоком убийстве ребенка в Лунинце — по нашим данным, мать со знакомым обезглавила собственную 8-месячную дочь, женщина принимала непосредственное участие в совершении преступления. В тот трагический вечер взрослые распивали спиртное, ребенок своим плачем «мешал» их планам — это стало причиной убийства. Мужчину приговорили к смертной казни.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Трагедия произошла в Лунинце год назад. Отец девочки вернулся домой и обнаружил труп дочери. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка Наталья и ее 47-летний знакомый Виктор. Оба были пьяны. Экспертиза обнаружила у матери 1,6 промилле этилового спирта в крови, у мужчины — 1,2. Дело слушалось в закрытом режиме, об этом попросил потерпевший — отец ребенка, поскольку оглашались данные о личной жизни семьи. В браке с обвиняемой у него было трое детей.

Наталью и Виктора признали виновными в убийстве заведомо малолетнего ребенка, совершенном с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц (п. 2, 6, 13, 15 ч.2 ст. 139 УК) — по данным TUT.BY, оба фигуранта принимали непосредственное участие в совершении преступления. Известно, что мать и ее знакомый обезглавили ребенка, девочка плакала, чем «мешала» планам взрослых.

25 лет лишения свободы — максимальный срок, который в Беларуси могут назначить женщине, смертная казнь или пожизненное заключение к ним не применяются. Такие строгие приговоры назначаются крайне редко.

Так, в 2015 году к 25 годам колонии была приговорена жительница Гомеля Оксана Сорокина, она утопила в ванной 11-месячную дочь и 2-летнего сына. Гособвинитель сообщала, что женщина в содеянном не раскаялась. По заключению психолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемой диагностировали диссоциальное расстройство личности. Однако эксперты утверждали, что в момент утопления детей мать осознавала характер своих действий и их последствия, поэтому ее признали вменяемой.

В 2015 году 25-летний срок гособвинитель запрашивала для 34-летней минчанки Инны Зубович — она выбросила из окна своего 3-летнего сына. Причина — неустроенность в жизни, материальные проблемы и постоянные ссоры с родными. Женщина полностью признала вину и даже просила назначить ей исключительную меру наказания, суд приговорил ее к 23 годам заключения.

Еще один громкий приговор, в котором фигурировала женщина, — «дело черных риэлторов» в Могилеве. В деле фигурировало четыре участника, которых обвиняли в убийстве шести человек, похищениях и мошенничестве. Фигурантка Татьяна Гершанкова получила 24 года лишения свободы.

До 25 лет лишения свободы грозит и за распространение наркотиков (ч.5 ст. 328 УК). Пока максимальный срок женщине по этой статье — 18 лет. Столько суд назначил 25-летней Алине Терегере по известному «делу семнадцати» — девушку признали организатором поставок наркотиков в особо крупном размере.