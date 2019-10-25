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25 лет колонии для 26-летней матери. Почему женщине вынесли такой суровый приговор - подробности
25.10.2019 17:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд
Трагедия произошла в Лунинце год назад. Отец девочки вернулся домой и обнаружил труп дочери. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка Наталья и ее 47-летний знакомый Виктор. Оба были пьяны. Экспертиза обнаружила у матери 1,6 промилле этилового спирта в крови, у мужчины — 1,2. Дело слушалось в закрытом режиме, об этом попросил потерпевший — отец ребенка, поскольку оглашались данные о личной жизни семьи. В браке с обвиняемой у него было трое детей.
Наталью и Виктора признали виновными в убийстве заведомо малолетнего ребенка, совершенном с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц (п. 2, 6, 13, 15 ч.2 ст. 139 УК) — по данным TUT.BY, оба фигуранта принимали непосредственное участие в совершении преступления. Известно, что мать и ее знакомый обезглавили ребенка, девочка плакала, чем «мешала» планам взрослых.
25 лет лишения свободы — максимальный срок, который в Беларуси могут назначить женщине, смертная казнь или пожизненное заключение к ним не применяются. Такие строгие приговоры назначаются крайне редко.
Так, в 2015 году к 25 годам колонии была
В 2015 году 25-летний срок гособвинитель запрашивала для 34-летней минчанки Инны Зубович — она выбросила из окна своего 3-летнего сына. Причина — неустроенность в жизни, материальные проблемы и постоянные ссоры с родными. Женщина полностью признала вину и даже просила назначить ей исключительную меру наказания, суд
Еще один громкий приговор, в котором фигурировала женщина, — «дело черных риэлторов» в Могилеве. В деле фигурировало четыре участника, которых обвиняли в убийстве шести человек, похищениях и мошенничестве. Фигурантка Татьяна Гершанкова
До 25 лет лишения свободы грозит и за распространение наркотиков (ч.5 ст. 328 УК). Пока максимальный срок женщине по этой статье — 18 лет. Столько суд назначил 25-летней Алине Терегере по известному «делу семнадцати» — девушку признали организатором поставок наркотиков в особо крупном размере.
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Такие строгие приговоры выносятся крайне редко. В 2015 году к 25 годам приговорили мать из Гомеля - она утопила двух маленьких детей.
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