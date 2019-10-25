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В прошлом году 137 тысяч белорусов получили первый вид на жительство в Европе

25.10.2019 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За 2018 год 137 тысяч белорусов получили первый вид на жительство в странах Евросоюза. Причем 9 из 10 по этим документам отправились в Польшу. Об этом свидетельствует доклад Евростата.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Больше всего разрешений выдано для проживания в Польше

Всего за прошлый год Евросоюз выдал 3,2 миллиона новых видов на жительство. Речь о тех, кто получил такое разрешение впервые или от истечения срока предыдущего вида прошло уже минимум полгода.

Выходит, чаще всего страны — члены ЕС выдавали такой документ из-за семейных причин заявителей (28%), по работе (27%) и по учебе (20%). Еще примерно каждый пятый случай — по другим причинам, в том числе для международной защиты.

Так в течение 10 лет увеличивается число выдачи первых видов на жительство в ЕС:


Красным цветом — по семейным причинам, бордовым — для обучения, зеленым — для работы, синим — другие причины. Скриншот из доклада: ec.europa.eu

Больше всего разрешений в 2018 году было выдано для проживания в Польше, Германии и Великобритании — 20,17 и 14% от общего числа по Евросоюзу. Дальше идут Франция, Испания, Италия и Швеция (от 8 до 4%).

Из числа получателей видов на жительство в ЕС лидируют украинцы (527 тысяч человек), китайцы (206 тысяч), индийцы (197 тысяч) и сирийцы (174 тысячи). На пятом месте — Беларусь.

Больше всего «рабочих» видов на жительство в абсолютном выражении выдала Польша (328 тысяч), для учебы — Великобритания (190 тысяч), а «семейных» — Германия, Испания, Италия и Великобритания (все вместе 548 тысяч). Также Германия лидирует по числу выдачи разрешений «по другим причинам» (219 тысяч), а именно для статуса беженца и дополнительной защиты, по гуманитарным соображениям.

Если сравнивать по странам, которые запрашивают разрешения, то украинцы чаще всего получали вид на жительство для работы (65% от всех), китайцы — для образования (67%), а марокканцы — по семейным причинам (61%).

73% белорусов получают вид на жительство в ЕС «по другим причинам»

Теперь о Беларуси: в прошлом году 137 тысячам 689 гражданам впервые были выданы виды на жительство в Евросоюзе.

Причем 9 из 10 белорусов отправляются в Польшу — почти 127 тысяч человек. Дальше идут Литва (3,5 тысячи человек) и Чехия (1,9 тысячи).

Интересно, что наша страна на фоне других заметно выделяется причинами, по которым выдают разрешения: семья — только 2,7%, образование — 4,3% (почти 6 тысяч человек), работа — 19,5% (почти 27 тысяч человек). А вот еще 73,5% — «по другим причинам».

По «другим причинам» — это разрешения, выданные только для проживания (например, людей, имеющих достаточно средств), для гуманитарной, международной защиты (в том числе по статусу беженца и дополнительной защите) и другое.

Такой же разрыв заметен еще только в Сирии, где «по другим причинам» получили вид на жительство в 68% из всех случаев.

А что в соседних странах?

Если говорить о странах-соседях, то Польша чаще всего выдавала вид на жительство для желающих работать (52%). На учебу — 16%, а еще около 31% — «по другим причинам».

В Литве больше «рабочих» видов на жительство в общей доле (78%), «образовательные» составляют 10% и «семейные» 8%. В Латвии 40% — работа, еще 26% — учеба и 25% семья.

Топ-10 стран по получению видов на жительство в ЕС:


Красным цветом — по семейным причинам, бордовым — для обучения, зеленым — для работы, синим — другие причины. Скриншот из доклада: ec.europa.eu

А за чем в Евросоюз чаще стремятся украинцы и россияне? В прошлом году первый вид на жительство получили 527 тысяч украинцев, а у россиян этот показатель почти в 7 раз ниже — 75 тысяч человек.

Украинцы преимущественно идут за документом ради трудоустройства — 65% (из них почти каждый восьмой отправился в Польшу). Еще 12% — для учебы, и 7% — ради семьи.

А вот 35% россиян получили вид на жительство в ЕС по семейным обстоятельствам, 20% — по работе (чаще в Германии), 19% — для учебы, еще 26% — по другим причинам.

Отметим, что вид на жительство выдается сроком минимум на 3 месяца, а потому эта статистика может отличаться от данных по миграции в указанные страны ЕС (поскольку мигрантом считается человек, который намерен оставаться в указанной стране минимум год).

 
 
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