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«Если б я был мэром». У Артема - классные идеи для витебских транспортников и озеленителей

25.10.2019 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прием заявок на Витебска? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">конкурс «Если б я был мэром» завершился, но мы продолжаем публиковать письма с идеями по улучшению нашего любимого Витебска. Итак, знакомьтесь, наш очередной претендент на кресло мэра — Артем Кравцов. В чем-то его мысли перекликаются с предыдущими «кандидатами» — возрождение сквера на площади Победы, введение бесплатного проезда в транспорте. Но есть и свежие предложения: поставить на улицах скамейки с солнечными батареями, пустить скоростной трамвай. Как вам?


Фото: Игорь Матвеев

Идеи для транспортников: убрать маршруты-дубли, пустить скоростной трамвай

— Если бы я был мэром, — говорит Артем, — то в первую очередь оптимизировал бы городской общественный транспорт.

  • Ввел бы льготный проезд — 50% от полной стоимости для социально уязвимых слоев населения (студенты, пенсионеры).
  • Ликвидировал бы схожие маршруты. Например, автобус № 2 дублирует 26-й. Их стоит объединить в один маршрут со слиянием подвижного состава.
  • Довел бы интервал 10−15 минут в движении на основных городских маршрутах (автобусы №№ 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 45, 46).
  • Создал бы выделенные полосы для движения общественного транспорта. Автобус МАЗ-105 при полной загрузке везет 170 человек, а среднестатистический автомобиль — 5.
  • Ввел бы оплату проезда банковской картой. XXI век, весь мир переходит на безналичный расчет, а у нас в городе никак не распрощаются с талончиками.
  • Создал бы в Витебске сеть скоростного трамвая. Для этого нужно привести в порядок пути, предоставить выделенную линию, «зеленый коридор». Это увеличит скорость трамваев.


  • Продлил бы трамвайные линии по Московскому проспекту в микрорайон Билево — через улицы Баграмяна, Богатырева, 33-й Армии, Генерала Ивановского, а также — до нового зоопарка.
  • Пустил бы троллейбусы в микрорайоны Тирасполь и Лужесно.


  • Создал бы условия для движения сочлененных трамваев и троллейбусов.
  • Ввел бы бесплатный проезд в общественном транспорте по примеру Люксембурга и Таллина (с помощью налога на въезд в центр города и оборудования платных парковок или увеличения налога на автотранспорт).

Идеи для улучшения городской среды: скамейки с солнечными батареями и красивое озеленение

Не тратил бы деньги из городского бюджета на пустое. Например, на перенос Доски почета из парка возле площади Ленина на площадь Победы. Только на проект собираются потратить 27,5 тысячи рублей. И хватит уже каждый год перекладывать плитку на Привокзальной площади. Там, где ездят автобусы и троллейбусы, нужно класть либо асфальт, либо булыжник, как в европейских городах.

Ограничил бы строительство с нуля торговых центров в Витебске. Их и так уже много, пусть инвесторы лучше достроят недостроенные (в частности, возле вокзала и на Московском проспекте в Билево).

Возродил бы промышленный потенциал Витебска, например путем перевода заводов «Визас» и «Эвистор» на выпуск товаров народного потребления. Когда-то на «Эвисторе» делали, допустим, пьезозажигалки.


Скамейка с солнечной батареей в Киеве

Поставил бы на улицах скамейки с розетками, работающими от солнечных батарей. Бывает, что горожанам и гостям Витебска попросту негде зарядить телефон.

Красиво озеленил бы город. Думаю, стоит высаживать на улицах не очень высокие деревья — например, клены, каштаны, а не березы, как чаще всего делают сейчас. И нужно обязательно ухаживать за молодыми саженцами — поливать, подвязывать, подкармливать, рыхлить землю и т.д. А не так, как это происходит обычно: на добровольно-принудительном субботнике посадили дерево — и тут же про него забыли. Через время оно погибло.

И, конечно же, восстановил бы сквер на площади Победы — многие горожане по нему ностальгируют.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск
 
 
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Наш очередной претендент на кресло мэра - Артем Кравцов. В чем-то его мысли перекликаются с предыдущими «кандидатами» - возрождение сквера на площади Победы,...
 
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