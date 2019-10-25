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«Если б я был мэром». У Артема - классные идеи для витебских транспортников и озеленителей
25.10.2019 18:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прием заявок на Витебска? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">конкурс «Если б я был мэром» завершился, но мы продолжаем публиковать письма с идеями по улучшению нашего любимого Витебска. Итак, знакомьтесь, наш очередной претендент на кресло мэра — Артем Кравцов. В чем-то его мысли перекликаются с предыдущими «кандидатами» — возрождение сквера на площади Победы, введение бесплатного проезда в транспорте. Но есть и свежие предложения: поставить на улицах скамейки с солнечными батареями, пустить скоростной трамвай. Как вам?
Идеи для транспортников: убрать маршруты-дубли, пустить скоростной трамвай
— Если бы я был мэром, — говорит Артем, — то в первую очередь оптимизировал бы городской общественный транспорт.
Идеи для улучшения городской среды: скамейки с солнечными батареями и красивое озеленение
Не тратил бы деньги из городского бюджета на пустое. Например, на
Ограничил бы строительство с нуля торговых центров в Витебске. Их и так уже много, пусть инвесторы лучше достроят недостроенные (в частности, возле вокзала и на Московском проспекте в Билево).
Возродил бы промышленный потенциал Витебска, например путем перевода заводов «Визас» и «Эвистор» на выпуск товаров народного потребления. Когда-то на «Эвисторе» делали, допустим, пьезозажигалки.
Поставил бы на улицах скамейки с розетками, работающими от солнечных батарей. Бывает, что горожанам и гостям Витебска попросту негде зарядить телефон.
Красиво озеленил бы город. Думаю, стоит высаживать на улицах не очень высокие деревья — например, клены, каштаны, а не березы, как чаще всего делают сейчас. И нужно обязательно ухаживать за молодыми саженцами — поливать, подвязывать, подкармливать, рыхлить землю и т.д. А не так, как это происходит обычно: на добровольно-принудительном субботнике посадили дерево — и тут же про него забыли. Через время оно погибло.
И, конечно же, восстановил бы сквер на площади Победы — многие горожане по нему ностальгируют.
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Наш очередной претендент на кресло мэра - Артем Кравцов. В чем-то его мысли перекликаются с предыдущими «кандидатами» - возрождение сквера на площади Победы,...
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