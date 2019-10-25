На общественное обсуждение вынесен проект новой редакции перечня лекарственных средств

Источник материала: Единство

Во исполнение пункта 432 Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности», с учетом предложений заинтересованных, подготовлен проект новой редакции перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств.

Исключены:

лекарственные средства, которые нарабатываются только одним производителем и отгрузка которых на протяжении года производилась с постоянными перебоями;

лекарственные средства снятые с производства;

лекарственные средства, имеющие весьма низкий спрос населения.

Добавлены востребованные лекарственные средства (и лекарственных форм уже включенных лекарственных средств), освоенных и нарабатываемых отечественными предприятиями.

Всего из перечня исключено 18 позиций. Добавлены востребованные лекарственные средства (и лекарственные формы уже включенных лекарств), освоенные и нарабатываемые отечественными предприятиями. Всего включено 30 новых позиций (с учетом лекарственных форм).

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 октября по 2 ноября.

Организатор общественного обсуждения - Министерство здравоохранения

Ссылка на страницу обсуждения Национального правового интернет-портала :

http://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=13791

Пресс-служба Министерства здравоохранения

http://minzdrav.gov.by

Фото носит иллюстративный характер