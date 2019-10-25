На общественное обсуждение вынесен проект новой редакции перечня лекарственных средств

Во исполнение пункта 432 Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности», с учетом предложений заинтересованных, подготовлен проект новой редакции перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств.
Исключены:
лекарственные средства, которые нарабатываются только одним производителем и отгрузка которых на протяжении года производилась с постоянными перебоями;
лекарственные средства снятые с производства;
лекарственные средства, имеющие весьма низкий спрос населения.
Добавлены востребованные лекарственные средства (и лекарственных форм уже включенных лекарственных средств), освоенных и нарабатываемых отечественными предприятиями.
Всего из перечня исключено 18 позиций. Добавлены востребованные лекарственные средства (и лекарственные формы уже включенных лекарств), освоенные и нарабатываемые отечественными предприятиями. Всего включено 30 новых позиций (с учетом лекарственных форм).
Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 октября по 2 ноября.
Организатор общественного обсуждения - Министерство здравоохранения
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Пресс-служба Министерства здравоохранения
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