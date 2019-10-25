В Минстройархитектуры намерены расширить практику возведения «безбарьерных» домов

Источник материала: Единство

«В 2020 году будем окончательно уходить от строительства жилья с использованием старых серий домов КПД. Проводится работа по внедрению в будущем году строительных норм “среда обитания для физически ослабленных лиц”. Это означает переработку устаревших серий в части адаптации планировочных решений объектов к требованиям безбарьерной среды», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Также стоит задача в 2020 году значительно увеличить количество жилых домов с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

«По информации облисполкомов, в 2019-м планируется ввести в эксплуатацию три дома с использованием электрической энергии: в Брестской области — в Барановичах, в Витебской — в агрогородке Тулово и в Могилеве. Всего 7,5 тысячи “квадратов”. В 2020 году, согласно поручению правительства, эта цифра должна увеличиться до 150 тысяч квадратных метров общей площади в целом по республике», — рассказал Дмитрий Микуленок.

Всего в будущем году в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию 4 млн кв. м жилья. Из них свыше 1,2 млн для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществляющих строительство с использованием государственной поддержки, более 1,1 млн «квадратов» — для многодетных семей.

Андрей Коркин

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