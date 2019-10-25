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В Борисове прошел рейд по проверке прохождения гостехосмотра

25.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Действительно, вопрос прохождения техосмотр для многих автовладельцев – «больная тема». После того, как был введен так называемый «налог на дороги», эта процедура стала стоить дороже, и автомобилей с просроченным ТО стало еще больше. Так, к примеру, один из автовладельцев, остановленный сотрудником Госавтоинспекции в день рейда, последний раз проходил техосмотр в 2015 году.

В связи с проведением республиканской акции по проверке соблюдения правил перевозки пассажиров водителями такси сотрудники транспортного контроля и УП «Белтехосмотр» сконцентрировали свое внимание на проверке ТО у автомобилей этой категории. В первую очередь специалистов интересовали автомобили, работающие в «Яндекс. Такси», потому что именно они довольно часто являются нарушителями ПДД, в том числе и по линии прохождения гостехосмотра. Однако, как только мы выбрали место дислокации, такси из поля зрения как ветром сдуло. Видимо, сарафанное радио донесло таксистам-нарушителям, что на отрезке ул. Труда идет проверка.

– Водители такси и иного транспорта, превышающего 8 посадочных мест и предусмотренного для коммерческих перевозок пассажиров, должны проходить техосмотр не реже одного раза в полгода, – сообщил инженер по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении УП «Белтехосмотр» Петр Шапчиц. – Иные автомобили старше десяти лет – раз в год, а те, которые моложе, – раз в два года.

Специалист регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Борисове Евгений Григорьев рассказал, что для законной работы водители, осуществляющие перевозки людей, кроме обязательного полугодового техосмотра должны иметь страховое свидетельство, подтверждающее заключение договора обязательного страхования перевозчика перед пассажирами; информацию о месте нахождения книги жалоб и предложений, о наименовании фирмы и контактных телефонах перевозчика.

В автомобиле-такси должны быть также визитная карточка со сведеньями о водителе и его фотографией и кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром. Автомобиль-такси должен быть окрашен в желтый цвет или иметь с обеих сторон по всей длине желтую полосу. На крыше автомобиля должен быть размещен фонарь оранжевого цвета. И это еще не все.

По словам специалиста, водитель допускается к перевозкам пассажиров после прохождения обязательного медицинского обследования перед началом работы и ежедневного осмотра автомобиля механиком. Он также должен пройти курсы водителей такси.

Услышав весь этот перечень, поняла, почему определенные такси избегают транспортной инспекции: собрать весь этот пакет документов – не самая легкая задача. Но ведь жизнь людей, которые ежедневно ездят в такси, бесценна, поэтому лучше не пренебрегать правилами и обезопасить себя и своего пассажира.

Переместились на оживленный пр. Революции. Сотрудник транспортного контроля остановил несколько машин такси. Некоторые водители сообщили, что не работают, и были отпущены. Таксисты, перевозившие пассажиров, вынуждены были предъявить все необходимое, в результате чего были выявлены нарушения. Так получилось, что именно работники сервиса «Яндекс. Такси» на этот раз понесут административное наказание. Хочется верить, что хоть для кого-нибудь из них это станет уроком, и в следующий раз их пассажир не пожалеет о выборе средства передвижения и воспользуется услугами данного сервиса вновь.

Проверка на наличие техосмотра проводилась и для водителей маршруток. В связи с тем, что контроль этих транспортных средств осуществляется систематически, а несвоевременное прохождение техосмотра приводит к аннулированию у водителя лицензии, маршрутчики, как правило, своевременно проходят технический осмотр своего транспорта. Нарушений с их стороны в ходе рейда выявлено не было.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
 
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Сотрудники УП «Белтехосмотр», Борисовского ОГАИ и транспортного контроля провели совместный рейд по проверке прохождения автовладельцами гостехосмотра, а также...
 
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