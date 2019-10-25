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Туи вместо сухих тополей

26.10.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

На минувшей неделе чашничане наблюдали, как преобразилась улица Космонавтов в райцентре. Масштабные работы по благоустройству здесь развернулись в понедельник. Прибыла специальная техника, гудели пилы. Буквально за полдня все старые сухие тополя были спилены и убраны.

Туи вместо сухих тополей

Долгое время эти деревья омолаживали, делали специальную обрезку. Затем они весной пускали новые побеги и всё лето радовали красивой зелёной кроной. Но старые деревья, честно прослужившие городу, уже не могут выполнять озеленительную функцию. И с позиции безопасности они представляли реальную угрозу, так как располагались вдоль проезжей части. При порывистых ветрах могли упасть в любой момент.

Поэтому было принято решение старые деревья удалить, а вместо них высадить новые зелёные насаждения.

К посадкам приступили на следующий день. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства подготовили лунки для саженцев, подвезли грунт, воду. К процессу озеленения нужно подходить ответственно, потому что вновь посаженые деревца должны гармонично вписываться. Погода способствовала благому делу. Несколько часов слаженной работы – и результат не заставил себя ждать – новые деревья украсили город. Всего вдоль улицы Космонавтов было высажено порядка 40 туй, 20 – на треугольнике возле магазина «Евроопт».

Туи вместо сухих тополей

Саженцы декоративных деревьев и кустарников нынешней осенью появились по улицам Ленинской и Советской в райцентре. Всего в городе стало на 460 зелёных насаждений больше.
Год малой родины продолжается, нынешний проходит под знаком озеленения и благоустройства. Важно, чтобы не только организации городов и сёл, в чьи обязанности входят благоустройство и наведение порядка, включались в работу. Инициативу должны проявлять и сами жители. Ведь чем больше будет благоустроенных уголков, тем привлекательнее станет и населённый пункт. И задача каждого чашничанина – приложить к этому максимум усилий. Кому, как не нам, трудовым коллективам заботиться о благоустройстве малой родины.

Только с начала этого года в районе посажено свыше 5 300 деревьев. В счёт так называемых компенсационных посадок – 800. Ещё запланирована посадка порядка 1000 деревьев.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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На минувшей неделе чашничане наблюдали, как преобразилась улица Космонавтов в райцентре. Масштабные работы по благоустройству здесь развернулись в понедельник....
 
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