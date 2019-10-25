А ты успел переписаться?

Источник материала: Чырвоны прамень

Переписная кампания вышла на финишную прямую. Впрочем, последние дни, отведённые для проведения переписи, получаются по традиции самыми напряжёнными. Времени всё меньше, а успеть нужно много. На стационарных участках работа кипит.





– Народ идёт, и это хорошо, – замечает переписчик Галина Климова. – Наш участок расположен в УП «ЖКХ» г. Чашники, здесь всегда многолюдно. Попутно жители райцентра и переписаться не забывают. Впрочем, в оставшиеся дни ждём ещё большей активности. Призываем всех, кто ещё не переписался по какой-либо причине, прийти к нам.

Процедура много времени не занимает. Ответили на предложенный перечень вопросов – и хорошо. Переписчики сами внесут необходимую информацию в базу данных. К тому же нет необходимости сидеть дома и ждать, когда к вам придут. Почему бы и самим не проявить инициативу?

Работники отдела статистики на протяжении всей кампании призывают жителей Чашниччины приходить на стационарные участки.

Да, уже осуществляется надомный обход. Объём работы ложится на каждого отдельно взятого переписчика немалый. Сотни домовладений нужно посетить. Естественно, это непросто. Придя на участок, вы облегчите работу переписчиков и ускорите тем самым важный процесс.

Если не можете по каким-то причинам, ждите специалиста дома. Пройти перепись должен каждый по 30 октября 2019 года включительно. Это крайне важно для получения точных данных. Ни в коем случае не останьтесь в стороне.

Адрес стационарного переписного участка в г. Новолукомле: ул. Коммунальная, 3 (УНП ЖКХ «Коммунальник»).

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.