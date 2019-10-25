Очередная «вышка», белорусы-альбиносы, волнения в Оперном, ЧП в армии и чайный гриб - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, друзья, последние теплые выходные? В начале следующей недели уже серьезно похолодает — ночные заморозки, снег, туман, гололед и вот это вот всё . А пока — утро субботы, туман и наш традиционный обзор самых важных новостей и интересных текстов за вчера. Наливайте утренний кофе — и читаем!

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В стране вынесли еще один смертный приговор: за жестокое убийство малышки в Лунинце мать и ее подельник получили «вышку» и 25 лет . Для женщины это самое суровое по закону наказание, неужели она принимала непосредственное участие в обезглавливании 8-месячной девочки? Суд был закрытый, но кое-что мы все-таки узнали .









А в России произошло ЧП в армии : солдат открыл стрельбу по сослуживцам, погибли 8 человек. Вот что пока известно об этой истории.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В конце сентября AUTO.TUT.BY провел десять дней в рейсе с первой официальной белорусской дальнобойщицей Александрой Хурсан. Мы проехали от Беларуси до Венгрии и обратно: посмотрели, как девушка справляется с работой и какой придорожный сервис предлагают автомобилистам. А вчера рассказывали, пожалуй, о самом нелюбимом дальнобойщиками этапе работы — прохождении границы. Здесь белорусские водители теряют свои нервы, время и деньги — ведь зарплата их зависит от пробега, а простои не оплачивают. За один рейс можно простоять 28 часов !





В конце октября 1960 года центральные советские газеты опубликовали короткий некролог: «…24 октября 1960 года в авиационной катастрофе трагически погиб главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения, маршал Неделин Митрофан Иванович». О том, что кроме маршала сгорело еще 125 человек и что авиация тут вообще ни при чем, не написали. Рассказываем о самой страшной катастрофе в истории ракетных войск — взрыве ракеты Р-16 на Байконуре .

и что авиация тут вообще ни при чем, не написали. Рассказываем о самой страшной катастрофе в истории ракетных войск — . Но вернемся в сегодня. Сейчас на выборах в парламент зарегистрированы 53 молодых (в возрасте до 30 лет) кандидата. Большинство выдвигалось от политических партий, кое-кто — от трудовых коллективов, но есть и самовыдвиженцы — те, кто прошел в кандидаты путем сбора подписей избирателей. Марию Василевич знают все, но мы решили познакомить вас еще и парнями и девушками из регионов, которые хотят изменить страну .

зарегистрированы 53 молодых (в возрасте до 30 лет) кандидата. Большинство выдвигалось от политических партий, кое-кто — от трудовых коллективов, но есть и самовыдвиженцы — те, кто прошел в кандидаты путем сбора подписей избирателей. Марию Василевич знают все, но мы решили познакомить вас еще и . Обязательно прочтите этот душевный репортаж о бывшем квартале для работников КГБ в Минске, куда… приезжает автолавка. Там все очень старое, но такое уютное! «Сносить, нас, конечно, не надо, — говорит местный житель Иван. — Посмотрите, какая атмосфера: машин мало, все друг друга знают, можно выпустить ребенка спокойно на улицу. Все мои друзья приезжают, говорят: обалдеть как у вас классно! Зеленый оазис в мегаполисе». Рассказываем, где такой рай и как в нем живут .





Что вы знаете об альбинизме ? Это довольно редкое генетическое нарушение, встречающееся как минимум у одного из 5000 человек. Мы пригласили в студию белорусов-альбиносов, и они рассказали нам о своей особенности, ее недостатках, о том, каково это — быть не таким, как все, и как на них реагируют люди . Спойлер: трогают волосы, хватают за руки, чтобы загадать желание, и пытаются узнать, чем они красят волосы.

? Это довольно редкое генетическое нарушение, встречающееся как минимум у одного из 5000 человек. Мы пригласили в студию белорусов-альбиносов, и они рассказали нам о своей особенности, ее недостатках, о том, . Спойлер: трогают волосы, хватают за руки, чтобы загадать желание, и пытаются узнать, чем они красят волосы. В аквапарке «Лебяжий» в трубе застрял ребенок. «Минут пять мы ждали, пока специалист придет и поможет достать его, — говорит мама. — Мы очень перепугались, а администратор сказал, что ничего страшного. Мол, и раньше там дети застревали». Как это поясняют в аквапарке ?

В Оперном неспокойно : там могут не продлить контракт директору — и часть труппы написала Лукашенко . Балетные не волнуются, а вот опера под угрозой!

: там могут не продлить контракт директору — и . Балетные не волнуются, а вот опера под угрозой! А у Ксении Собчак заметили округлившийся живот . У Платона скоро появится сестричка?

О СПОРТЕ

Знакомьтесь — 15-летний вратарь, который уже удивляет весь белорусский хоккей. Ян Шостак в августе дебютировал в Кубке Салея за команду U-18, а в октябре оформил первый «сухарь» в Экстралиге «Б». «Играю с ровесниками своего отца», — шутит Ян и признается, что если бы не хоккей — пошел бы работать в «МакДональдс». Старший брат у него, кстати, тоже хоккеист.





А взрослые дяденьки вчера проиграли дома рижскому хоккейному «Динамо». После седьмого поражения подряд минское «Динамо» опустилось на последнее место в КХЛ . Вудкрофт « очень разочарован таким результатом », а у нас совсем опустились руки.

дома рижскому хоккейному «Динамо». После седьмого поражения подряд . Вудкрофт « », а у нас совсем опустились руки. А вот Арина Соболенко победила своего парного партнера в матче-триллере за полуфинал малого итогового турнира. Арина (14 WTA) и Элиз Мертенс (18 WTA) в 2019 году вместе выиграли три парных титула: в Индиан-Уэллсе и Майами, а также на открытом чемпионате США, сейчас возглавляют чемпионскую гонку в парном разряде и на следующей неделе выступят на «большом» итоговом турнире в Шэньчжэне, так что их очное противостояние в Чжухае — не то чтобы вовремя.





Все новости пятницы, 25 октября

Кстати, признавайтесь — чайный гриб когда-нибудь пили? Этот напиток называют «чаем бессмертия», он известен в Китае больше двух тысяч лет, его производство в США превратилось в индустрию стоимостью 475 миллионов долларов. Но полезен ли он?.. Пока вы об этом читаете и думаете, мы говорим вам: «Хороших выходных!» — и продолжаем работать для вас.

Ваша редакция