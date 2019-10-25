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Очередная «вышка», белорусы-альбиносы, волнения в Оперном, ЧП в армии и чайный гриб - все за вчера

26.10.2019 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, друзья, последние теплые выходные? В начале следующей недели уже серьезно похолодает — ночные заморозки, снег, туман, гололед и вот это вот всё. А пока — утро субботы, туман и наш традиционный обзор самых важных новостей и интересных текстов за вчера. Наливайте утренний кофе — и читаем!

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • В стране вынесли еще один смертный приговор: за жестокое убийство малышки в Лунинце мать и ее подельник получили «вышку» и 25 лет. Для женщины это самое суровое по закону наказание, неужели она принимала непосредственное участие в обезглавливании 8-месячной девочки? Суд был закрытый, но кое-что мы все-таки узнали.


  • Так, что еще в судах происходит? Начали слушать дело топ-менеджеров БелОМО, их обвиняют в получении взяток. Обвиняемым 72 и 73 года, они все признают. Правда, что деньги — это взятка, говорят, не понимали. «Я относился к этому как к подарку. Не придавал этому значения. Ну какие там суммы были? 100−500 долларов. У меня зарплата была 4000 долларов». Кстати, там в деле возник бывший замминистра обороны СССР.
  • А экс-замглавы Минска Андрею Доморацкому сократили срок на 5 лет! Он уже полтора года в СИЗО, но вину не признает: «Вы можете меня хоть расстрелять, я не просил никакие премии, никакие незаконные вознаграждения не принимал».
  • Лукашенко в Казахстане встретился с бывшим президентом Назарбаевым — и тот вручил подарки ему и Николаю. Как думаете, что?
  • Мы поговорили с главой Представительства Евросоюза в Минске о том, что мешает подписать соглашение об упрощении визового режима завтра, как итоги парламентских выборов повлияют на это подписание и прокомментировал предстоящий визит Лукашенко в Австрию. Интервью с Дирком Шубелем читайте здесь.
  • Знаете, кстати, сколько белорусов уехали на ПМЖ в Евросоюз? Очень много! 9 из 10, кстати, отправились в Польшу.
  • Стало известно, что зампред Совета Республики Марианна Щеткина меняет работу. Куда пойдет чиновница — давайте расскажем.
  • Под Брестом проходят белорусско-российские учения. Вчера, например, десантники зрелищно уничтожали «незаконное вооруженное формирование, которое образовалось на территории Беларуси». Смотрите, как это было.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • В конце сентября AUTO.TUT.BY провел десять дней в рейсе с первой официальной белорусской дальнобойщицей Александрой Хурсан. Мы проехали от Беларуси до Венгрии и обратно: посмотрели, как девушка справляется с работой и какой придорожный сервис предлагают автомобилистам. А вчера рассказывали, пожалуй, о самом нелюбимом дальнобойщиками этапе работы — прохождении границы. Здесь белорусские водители теряют свои нервы, время и деньги — ведь зарплата их зависит от пробега, а простои не оплачивают. За один рейс можно простоять 28 часов!


  • В конце октября 1960 года центральные советские газеты опубликовали короткий некролог: «…24 октября 1960 года в авиационной катастрофе трагически погиб главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения, маршал Неделин Митрофан Иванович». О том, что кроме маршала сгорело еще 125 человек и что авиация тут вообще ни при чем, не написали. Рассказываем о самой страшной катастрофе в истории ракетных войск — взрыве ракеты Р-16 на Байконуре.
  • Но вернемся в сегодня. Сейчас на выборах в парламент зарегистрированы 53 молодых (в возрасте до 30 лет) кандидата. Большинство выдвигалось от политических партий, кое-кто — от трудовых коллективов, но есть и самовыдвиженцы — те, кто прошел в кандидаты путем сбора подписей избирателей. Марию Василевич знают все, но мы решили познакомить вас еще и парнями и девушками из регионов, которые хотят изменить страну.
  • Обязательно прочтите этот душевный репортаж о бывшем квартале для работников КГБ в Минске, куда… приезжает автолавка. Там все очень старое, но такое уютное! «Сносить, нас, конечно, не надо, — говорит местный житель Иван. — Посмотрите, какая атмосфера: машин мало, все друг друга знают, можно выпустить ребенка спокойно на улицу. Все мои друзья приезжают, говорят: обалдеть как у вас классно! Зеленый оазис в мегаполисе». Рассказываем, где такой рай и как в нем живут.


  • Что вы знаете об альбинизме? Это довольно редкое генетическое нарушение, встречающееся как минимум у одного из 5000 человек. Мы пригласили в студию белорусов-альбиносов, и они рассказали нам о своей особенности, ее недостатках, о том, каково это — быть не таким, как все, и как на них реагируют люди. Спойлер: трогают волосы, хватают за руки, чтобы загадать желание, и пытаются узнать, чем они красят волосы.
  • В аквапарке «Лебяжий» в трубе застрял ребенок. «Минут пять мы ждали, пока специалист придет и поможет достать его, — говорит мама. — Мы очень перепугались, а администратор сказал, что ничего страшного. Мол, и раньше там дети застревали». Как это поясняют в аквапарке?

О СПОРТЕ

  • Знакомьтесь — 15-летний вратарь, который уже удивляет весь белорусский хоккей. Ян Шостак в августе дебютировал в Кубке Салея за команду U-18, а в октябре оформил первый «сухарь» в Экстралиге «Б». «Играю с ровесниками своего отца», — шутит Ян и признается, что если бы не хоккей — пошел бы работать в «МакДональдс». Старший брат у него, кстати, тоже хоккеист.


  • А взрослые дяденьки вчера проиграли дома рижскому хоккейному «Динамо». После седьмого поражения подряд минское «Динамо» опустилось на последнее место в КХЛ. Вудкрофт «очень разочарован таким результатом», а у нас совсем опустились руки.
  • А вот Арина Соболенко победила своего парного партнера в матче-триллере за полуфинал малого итогового турнира. Арина (14 WTA) и Элиз Мертенс (18 WTA) в 2019 году вместе выиграли три парных титула: в Индиан-Уэллсе и Майами, а также на открытом чемпионате США, сейчас возглавляют чемпионскую гонку в парном разряде и на следующей неделе выступят на «большом» итоговом турнире в Шэньчжэне, так что их очное противостояние в Чжухае — не то чтобы вовремя.


Все новости пятницы, 25 октября

Кстати, признавайтесь — чайный гриб когда-нибудь пили? Этот напиток называют «чаем бессмертия», он известен в Китае больше двух тысяч лет, его производство в США превратилось в индустрию стоимостью 475 миллионов долларов. Но полезен ли он?.. Пока вы об этом читаете и думаете, мы говорим вам: «Хороших выходных!» — и продолжаем работать для вас.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Утро субботы, туман и наш традиционный обзор самых важных новостей и интересных текстов за вчера. Наливайте утренний кофе - и читаем!
 
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