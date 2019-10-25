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КСУП «Губичи» растит грамотных специалистов

26.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В нынешнем году ряды работников КСУП «Губичи» пополнили 9 молодых специалистов, прибывших в сельскохозяйственную отрасль после окончания Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа и Чечерского государственного профессионального лицея. Как они освоились на первом рабочем месте, с «Авангардом» поделились Вадим Натяженко и Максим Кравцов.

КСУП «Губичи» растит грамотных специалистов
Максим Кравцов и Вадим Натяженко (слева направо)

Поступая в аграрно-технический колледж на специальность «техник-механик», Вадим Натяженко был готов к тому, что ему предстоит работа в сельском хозяйстве, поэтому его ожидания и реальность, как говорится, совпали. К тому же у парня целевое направление, что гарантирует ему стопроцентное трудоустройство на ближайшие три года.

– С детства с техникой на «ты». Нравилось садиться за руль автомобиля и представлять, как буду управлять им, когда вырасту, – делится молодой человек. – В агроколледж поступил после 9 классов и могу сказать, что решение мое было вполне осознанным. Во-первых, это давало возможность получить водительские права, во-вторых, сам я из Буда-Кошелево. А когда место жительства и учебы совпадают – это большой плюс. И в-третьих, я получал нужную для мужчины профессию. КСУП «Губичи» выбрал неслучайно, ведь это одно из передовых хозяйств в районе, да и на работу из райцентра можно добраться без проблем.

Молодому специалисту доверили трактор МТЗ-3522, на котором он занимался перевозкой зерна, зеленой массы и соломы. Довелось потрудиться и с дискатором. И хотя работа у Вадима сейчас стоит на первом месте, для своего увлечения он все же находит время: занимается графическим дизайном и вполне профессионально освоил монтаж видео и фотошоп. В планах – получить высшее образование.

Максим Кравцов, как и предыдущий наш собеседник, с выбором первого рабочего места определился самостоятельно. После окончания Чечерского государственного профессионального лицея отправился в КСУП «Губичи». Кстати, на тот момент хозяйство нуждалось в электросварщиках.

– Каждый день учусь чему-то новому, ведь одно дело, когда получаешь теоретические знания, а другое – когда используешь их на практике. Могу сказать, что мне очень повезло: рядом со мной трудятся опытные работники, которые помогают справляться и с поставленными задачами, и с возникающими сложностями, – отмечает Максим. – Думаю, что с выбором профессии не ошибся. Главное – набраться опыта. Признаться, сначала не все получалось легко и сразу, но сейчас, набив руку, мне доверяют более сложную и ответственную работу. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Условиями труда, отношением коллег, готовых подставить товарищеское плечо и помочь, Максим доволен. По его словам, сейчас он чувствует себя самостоятельным и независимым, первой зарплатой вполне доволен. Правда, планов молодой человек пока не строит, ведь в ближайшее время предстоит служба в армии. А пока он добросовестно реализовывается в профессии.

К слову, в КСУП «Губичи» к молодым специалистам подход особый. Их стараются обучить всем премудростям работы в сельскохозяйственной отрасли, чтобы вырастить из них достойную смену – квалифицированных и грамотных специалистов.

Наталья МАКСИМОВА

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