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В Минске с аншлагом выступили Нетребко и Эйвазов. Среди зрителей - экс-премьеры, врачи, люди культуры

26.10.2019 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Большом театре в Минске впервые выступили всемирно известные звезды оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт прошел при полном аншлаге и с овациями, исполнители выходили на бис, а благодарные зрители не скупились на цветы и комплименты. Среди зрителей можно было заметить бывшего премьер-министра Сергея Сидорского с супругой Людмилой, а также бывшего премьер-министра Андрея Кобякова.

Концерт шел примерно два часа с антрактом, и, покидая Большой театр, люди, не переставая, восклицали, что это было прекрасно. В толпе слышалась и итальянская, и английская речь, а некоторые специально прилетели послушать оперных звезд через океан. Билеты на этот концерт стоили до 2200 рублей — вероятно, это самые дорогие билеты в истории Беларуси, но они все были выкуплены.

Министр культуры: У нас полный аншлаг!

Концерт Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова должен был начаться в 19.00, однако публика стала собираться как минимум за час. У главного входа в Большой театр постелили красную дорожку.

Очаровательная девушка в летящем платье и норковой шубке сначала фотографирует себя на красной дорожке сама, а затем просит помочь незнакомцев. А вот компания женщин — они по очереди фотографируют друг друга.


Уже в холле театра чувствуется тонкий аромат духов, публика сдает в гардероб верхнюю одежду, многие дамы переобуваются в вечерние туфли. Женщины преимущественно в неброских коктейльных платьях, мужчины — в строгих костюмах, при этом многие пришли на концерт в одежде стиля кэжуал: в общем, публика одета со вкусом, без излишеств и пафоса.


В холле разместили фотозону: с одной стороны образ оперной дивы, с другой — Юсифа Эйвазова. Люди активно фотографируются: чтобы получить такую возможность, даже приходится немного подождать.

— Сфотографируйте и меня, а то не поверят! — просит женщина сделать ее снимок на планшет на фоне силуэта Анны Нетребко.

Кто-то общается в баре, где в ассортименте в том числе бутерброды с красной икрой за 3 рубля 21 копейку (их разбирают быстрее всего), ветчиной и колбасой, пирожные, коньяк и просекко.

Милые девушки раздают зрителям бесплатную программку, где подробно описано, что в этот культурный вечер ждет представителей светского общества.


В Минске Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступают в третий раз, но впервые — в Большом театре. Они были в Беларуси в феврале 2018 года во время открытия V Международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…», затем приезжали на открытие II Европейских игр.

Люди ждали их с нетерпением, некоторые даже прилетели ради концерта из-за океана — например, Тамара Кабанова родом из Гомеля прилетела из Бостона. После концерта, примерно в полночь, у нее поезд из Минска в родной город.

— Я так специально спланировала свой приезд, чтобы попасть на этот концерт. В Бостоне смотрела «Призрак оперы», а затем на YouTube нашла видео, где Анна Нетребко с Киркоровым исполняет партию. Была в таком восторге, что пересмотрела все ролики! На концерте Анны я впервые. В Минск из Бостона летела через Мюнхен, в дороге провела 12 часов, — рассказывает Тамара Кабанова.


В холле до начала концерта о чем-то беседуют художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев и министр культуры Юрий Бондарь. Юрий Павлович говорит, что пришел на концерт в хорошем настроении и присутствует сегодня здесь не по работе, а как зритель.

— У нас полный аншлаг, потому что выступает звезда мирового уровня, великолепная певица, которую любят в Беларуси, — отметил он.


Слева направо: министр культуры Юрий Бондарь с художественным руководителем Большого театра Валентином Елизарьевым

Министр культуры рассказал, что ему хочется, чтобы Беларусь стала центром притяжения всех прогрессивных творческих сил и чтобы лучшие мировые звезды, представители оперного искусства, классической музыки были частыми гостями в Минске.


Юрий Бондарь не стал скрывать и свои предпочтения в музыке:

— С возрастом понимаешь настоящие ценности. Если в молодости все-таки я, как и вся молодежь, был поклонником эстрадного искусства, молодежной музыки, то сейчас тяготею к классике -и открыл для себя целый мир.

Среди зрителей — бывшие премьер-министры и известные врачи

Анна Нетребко вышла на сцену в шикарном бордовом платье, Юсиф Эйвазов — в элегантном костюме. Дирижировал заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов, специальным гостем стал Лука Сальси — оперный певец из Италии.


В первом отделении исполнили произведения Джузеппе Верди, во втором — Альфреда Каталани, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи и Умберто Джордано. Чувствовалось, что зал в восторге: зрители аплодировали, не жалея сил, стоя кричали «Браво!», свистели, а в конце несли артистам огромные букеты цветов и сувениры.

Звезды оперы вышли на бис.

Среди зрителей был и экс-премьер-министр Андрей Кобяков. В разговоре с TUT.BY он был немногословен, но искренне заметил, что концерт очень понравился.


Экс-премьер-министр Андрей Кобяков

Был еще один бывший премьер-министр — Сергей Сидорский с супругой Людмилой. Он сейчас работает в Евразийском банке развития. Сидорские на концерт прилетели из Москвы, а вообще в Большой театр ходят регулярно и стараются не пропустить ни одной премьеры.

— В Москве на них не попасть, — говорит Людмила Сидорская. — И мы очень хотели послушать их здесь. И вот понимаете, у нас очень уютный театр: есть условная камерность и вместе с тем — театральность очень высокого уровня.

— В Большом смотрели весь репертуар, — отмечает Сергей Сергеевич. — Очень хороший прогресс в театре. За последние десять лет театр просто изменился: очень много новых постановок. Если мы раньше, десять лет назад, смотрели балет и были статические сцены, то сейчас сцены наполнены содержанием, новым художественным мастерством, а какие декорации! Это большая заслуга руководства театра, я считаю.


Бывший премьер-министр Сергей Сидорский с супругой Людмилой (по левую руку от него)

— А фестивалей сколько! — говорит Людмила. — А Рождественский бал! Все звезды приезжают к нам.

Людмила Сидорская вспоминает Дмитрия Хворостовского и жалеет, что он не дал концерт и в нашем Большом театре.

— Хотя одно время мы с ним договаривались, но у него был очень плотный график, — говорит Сергей Сидорский. — У Нетребко тоже был очень плотный график, организаторы почти год договаривались.



Известные врачи Дмитрий Абельский и Эль-Диэфи Дина Фейсал

На концерте звезд оперы были известные врачи. Например, можно было встретить Дмитрия Абельского, сына главы лечкомиссии Ирины Абельской. Дмитрий — офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии БелМАПО, врач отделения лазерной микрохирургии глаза Республиканского офтальмологического центра на базе 10-й больницы. В этот вечер он был вместе с флебологом и пластическим хирургом Эль-Диэфи Диной Фейсал. С ней Дмитрия уже видели во время матча Беларуси со Швейцарией на турнире по пляжному футболу во время II Европейских игр.

В зале также был бывший министр здравоохранения Валерий Малашко. Он сейчас работает заместителем председателя Могилевского облисполкома.


— Мы очень ждали этого концерта! — говорит семейная пара инженеров, делясь своими впечатлениями. — С большим удовольствием сюда пришли, хотя в целом и предпочитаем джаз. На самом деле, понравилось.

— Для меня концерты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова всегда вызывают особый трепет. Миллионная армия поклонников во всем мире считает дни до возможности увидеть на одной сцене двух величайших оперных исполнителей нашего времени. И мне невероятно приятно осознавать причастность к этому событию, которое имеет все основания стать знаменательной вехой в истории оперной музыки, — говорит Максим Берин, глава концертного холдинга Berin Iglesias Art — эксклюзивного представителя Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. — Особую гордость вызывает тот факт, что концерт проходит на моей родине на сцене Большого театра Беларуси. Помимо того, что здесь собралась самая элитарная публика, ценители высокого искусства, мы также с большим удовольствием пригласили на концерт студентов музыкальных учебных заведений Минска. Среди приглашенных — лауреаты музыкальных конкурсов, медалисты, обладатели дипломов и почетных наград,


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Большом театре в Минске впервые выступили всемирно известные звезды оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Среди зрителей можно было заметить бывших...
 
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