Пинские пограничники вновь признаны лучшими в международных соревнованиях кинологов

Источник материала: Полесская правда



Вчера в кинологическом центре органов пограничной службы завершились соревнования на лучшего инструктора разыскной (специальной) собаки. Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Государственном пограничном комитете, в соревнованиях приняли участие 12 команд пограничников из Беларуси, Латвии, Литвы и Украины. Судейская коллегия в течение четырех дней оценивала уровень профессиональных навыков кинологов и их четвероногих подопечных.

Среди испытаний были общий курс дрессировки, поиск людей, вещей, наркотиков и взрывчатых веществ. Самыми зрелищными оказались задержание и конвоирование нарушителя, полоса препятствий, а также защита человека от нападения.



По итогам соревнований максимальных результатов добились представители пограничного ведомства Беларуси, второе место завоевали литовские пограничники, третью позицию заняли кинологи из Латвии, и в шаге от пьедестала остановились сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

Звания лучшего инструктора разыскной собаки удостоен представитель Пинского погранотряда прапорщик Игорь Суворов. Второе место занял прапорщик Станислав Коваленко из Полоцкого пограничного отряда, третье – участник из Гродненской погрангруппы сержант Иван Ваниславский.



В поиске наркотиков не было равных старшему прапорщику Дмитрию Волочковичу из Пинского погранотряда. Второе место в этой категории заняла сотрудница Мозырского погранотряда прапорщик Татьяна Вандич, третье – майор Андрей Гайков из кинологического центра органов погранслужбы Беларуси.

Лучшим кинологом в поиске взрывчатых веществ признана старший прапорщик Алена Гутор – представитель кинологического центра органов погранслужбы. Прапорщики Елена Цупранова и Половинкина Ирина из Полоцкого пограничного отряда заняли второе и третье места соответственно.



В номинации «Общий курс дрессировки» победу одержала прапорщик Надежда Голякова из Гродненской погрангруппы. Второе место занял старший прапорщик Дмитрий Волочкович – военнослужащий Пинского пограничного отряда. Третье – также представитель из Пинска прапорщик Игорь Суворов.

В командном первенстве не было равных пограничникам Пинского погранотряда. Второе место завоевали кинологи Полоцкого пограничного отряда, а на третьем расположились сотрудники кинологического центра органов погранслужбы.



