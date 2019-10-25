|
Пинские пограничники вновь признаны лучшими в международных соревнованиях кинологов
26.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Среди испытаний были общий курс дрессировки, поиск людей, вещей, наркотиков и взрывчатых веществ. Самыми зрелищными оказались задержание и конвоирование нарушителя, полоса препятствий, а также защита человека от нападения.
Звания лучшего инструктора разыскной собаки удостоен представитель Пинского погранотряда прапорщик Игорь Суворов. Второе место занял прапорщик Станислав Коваленко из Полоцкого пограничного отряда, третье – участник из Гродненской погрангруппы сержант Иван Ваниславский.
Лучшим кинологом в поиске взрывчатых веществ признана старший прапорщик Алена Гутор – представитель кинологического центра органов погранслужбы. Прапорщики Елена Цупранова и Половинкина Ирина из Полоцкого пограничного отряда заняли второе и третье места соответственно.
В командном первенстве не было равных пограничникам Пинского погранотряда. Второе место завоевали кинологи Полоцкого пограничного отряда, а на третьем расположились сотрудники кинологического центра органов погранслужбы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Вчера в кинологическом центре органов пограничной службы завершились соревнования на лучшего инструктора разыскной (специальной) собаки. Как сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)