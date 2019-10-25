ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинские пограничники вновь признаны лучшими в международных соревнованиях кинологов

26.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пинские пограничники вновь признаны лучшими в международных соревнованиях кинологов
Вчера в кинологическом центре органов пограничной службы завершились соревнования на лучшего инструктора разыскной (специальной) собаки. Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Государственном пограничном комитете, в соревнованиях приняли участие 12 команд пограничников из Беларуси, Латвии, Литвы и Украины. Судейская коллегия в течение четырех дней оценивала уровень профессиональных навыков кинологов и их четвероногих подопечных.

Среди испытаний были общий курс дрессировки, поиск людей, вещей, наркотиков и взрывчатых веществ. Самыми зрелищными оказались задержание и конвоирование нарушителя, полоса препятствий, а также защита человека от нападения.

Пинские пограничники вновь признаны лучшими в международных соревнованиях кинологов
По итогам соревнований максимальных результатов добились представители пограничного ведомства Беларуси, второе место завоевали литовские пограничники, третью позицию заняли кинологи из Латвии, и в шаге от пьедестала остановились сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

Звания лучшего инструктора разыскной собаки удостоен представитель Пинского погранотряда прапорщик Игорь Суворов. Второе место занял прапорщик Станислав Коваленко из Полоцкого пограничного отряда, третье – участник из Гродненской погрангруппы сержант Иван Ваниславский.

Пинские пограничники вновь признаны лучшими в международных соревнованиях кинологов
В поиске наркотиков не было равных старшему прапорщику Дмитрию Волочковичу из Пинского погранотряда. Второе место в этой категории заняла сотрудница Мозырского погранотряда прапорщик Татьяна Вандич, третье – майор Андрей Гайков из кинологического центра органов погранслужбы Беларуси.

Лучшим кинологом в поиске взрывчатых веществ признана старший прапорщик Алена Гутор – представитель кинологического центра органов погранслужбы. Прапорщики Елена Цупранова и Половинкина Ирина из Полоцкого пограничного отряда заняли второе и третье места соответственно.

Пинские пограничники вновь признаны лучшими в международных соревнованиях кинологов
В номинации «Общий курс дрессировки» победу одержала прапорщик Надежда Голякова из Гродненской погрангруппы. Второе место занял старший прапорщик Дмитрий Волочкович – военнослужащий Пинского пограничного отряда. Третье – также представитель из Пинска прапорщик Игорь Суворов.

В командном первенстве не было равных пограничникам Пинского погранотряда. Второе место завоевали кинологи Полоцкого пограничного отряда, а на третьем расположились сотрудники кинологического центра органов погранслужбы.

Пинские пограничники вновь признаны лучшими в международных соревнованиях кинологов

 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Вчера в кинологическом центре органов пограничной службы завершились соревнования на лучшего инструктора разыскной (специальной) собаки. Как сообщили...
 
Новости дня
Новости общества
 
В небе над Браславом ночью сгорел метеор. Смотрите, как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика