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В небе над Браславом ночью сгорел метеор. Смотрите, как это было
26.10.2019 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ночь на 25 октября в небе над Браславским районом зафиксирована необычная вспышка света — об этом «
Примерно в 3.12 к югу от Браслава над озером Дривяты в атмосфере сгорел осколок метеорного тела. Интенсивное свечение позволяет считать это явление болидом.
Никакой информации о возможном достижении ядром болида поверхности земли или воды нет — по-видимому оно полностью сгорело в атмосфере.
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Интенсивное свечение позволяет считать это явление болидом.
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