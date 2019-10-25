В небе над Браславом ночью сгорел метеор. Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

В ночь на 25 октября в небе над Браславским районом зафиксирована необычная вспышка света — об этом « Браславской звезде » сообщили очевидцы.

Эту информацию подтвердили и в РОЧС.

Примерно в 3.12 к югу от Браслава над озером Дривяты в атмосфере сгорел осколок метеорного тела. Интенсивное свечение позволяет считать это явление болидом.

Момент падения попал в объективы камер видеонаблюдения на городской набережной.

Никакой информации о возможном достижении ядром болида поверхности земли или воды нет — по-видимому оно полностью сгорело в атмосфере.