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В Витебске по требованию КГК ремонтируют велодорожки и спортплощадки. Видят ли это горожане?

26.10.2019 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые спортплощадки и велодорожки в Витебске находятся в ужасном состоянии и требуют ремонта. К такому выводу пришел Комитет госконтроля области.

Так, на велодорожках на улице Воинов-интернационалистов выступали канализационные люки. В некоторых местах были высокие бордюры там, где велотрасса пересеклась с автодорогой.

В новых микрорайонах — беда со спортобъектами. Волейбольные площадки на улице Медицинской заросли травой, на них не было разметки. В одном дворе на улице Короткевича в Билево стоял стол для настольного тенниса — с непригодным для игры покрытием. А на проспекте Победы проверка увидела детскую карусель, у которой наполовину отсутствовал деревянный настил.

В горисполкоме прошло совещание на эту тему. Чиновники сообщили Комитету госконтроля, что уже отремонтировали большинство негодных спортплощадок и велодорожек, и намерены привести в порядок остальные.

А вы заметили изменения к лучшему? В вашем дворе уже отремонтировали детский городок? А ближайшую велодорожку? Делитесь, пожалуйста, в комментариях.

 
Теги: Витебск
 
 
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Некоторые спортплощадки и велодорожки в Витебске находятся в ужасном состоянии и требуют ремонта. К такому выводу пришел Комитет госконтроля области.
 
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