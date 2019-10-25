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Как на «Дзяды» будут работать пункты упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе
26.10.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
День память усопших «Восеньскiя Дзяды» отмечается в начале ноября. Ежегодно сотни людей посещают места захоронений своих близких и родных. Также люди ездят на кладбища за пределы страны. 1−2 ноября на белорусско-литовской границе будут работать пункты упрощенного пропуска,
С 27 октября Литва переходит на зимнее время, поэтому пункты упрощенного пропуска будут работать по такому графику:
Пересекать границу в этих пунктах упрощенного пропуска смогут физические лица, постоянно проживающие на территории самоуправлений и населенных пунктов Литвы, а также на территориях населенных пунктов сельских и поселковых белорусских сельсоветов, которые непосредственно прилегают к литовско-белорусской границе.
Также пограничники напоминают, что товары, предназначенные для ритуальных обрядов (лампадки, свечи, венки) в пунктах упрощенного пропуска перемещать через границу можно, но в ограниченном количестве — по одной единице каждого наименования, как при въезде в страну, так и при выезде.
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День память усопших «Восеньскiя Дзяды» отмечается в начале ноября. Ежегодно сотни людей посещают места захоронений своих близких и родных. Также люди ездят на...
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