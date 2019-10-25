Как на «Дзяды» будут работать пункты упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе

Источник материала: Tut.by

День память усопших «Восеньскiя Дзяды» отмечается в начале ноября. Ежегодно сотни людей посещают места захоронений своих близких и родных. Также люди ездят на кладбища за пределы страны. 1−2 ноября на белорусско-литовской границе будут работать пункты упрощенного пропуска, сообщает Лидский пограничный отряд.



Фото: Виталий Дернейко

С 27 октября Литва переходит на зимнее время, поэтому пункты упрощенного пропуска будут работать по такому графику:

пункт упрощенного пропуска Дотишки (с литовской стороны — Эйшишкес): время работы ежедневно с 10:00 до 19:00 (время белорусское);

пункт упрощенного пропуска Геранены (с литовской стороны — Кракунай) по субботам и воскресеньям с 11:00 до 17:00 (время белорусское), 1 и 2 ноября, 24, 25 и 31 декабря, 6 и 7 января в указанное время;

пункт упрощенного пропуска Пицкуны (с литовской стороны — Норвилишкес) время работы с 12:00 до 17:00 (время белорусское), пропуск осуществляется только в пешем порядке 1 и 2 ноября, 24 и 25 декабря, 6 и 7 января.

Пересекать границу в этих пунктах упрощенного пропуска смогут физические лица, постоянно проживающие на территории самоуправлений и населенных пунктов Литвы, а также на территориях населенных пунктов сельских и поселковых белорусских сельсоветов, которые непосредственно прилегают к литовско-белорусской границе.

Также пограничники напоминают, что товары, предназначенные для ритуальных обрядов (лампадки, свечи, венки) в пунктах упрощенного пропуска перемещать через границу можно, но в ограниченном количестве — по одной единице каждого наименования, как при въезде в страну, так и при выезде.