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«Если б не соседи - конец». Под Лоевом волчица напала на мужчин в деревне, одного чуть не загрызла

26.10.2019 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лоевском районе волчица пришла в деревню и напала на двоих человек. Одного из мужчин чудом удалось отбить от зверя.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Инцидент произошел вечером 24 октября в деревне Ручаевка Лоевского района Гомельской области.

— Сижу, смотрю — собака на горизонте пробежала. Ну, я подумал, что соседский, еще и свистнул — и тут ка-а-к кинется, я аж со скамейки слетел! Стала рвать лицо, руки, пальцы, ноги. Думал, что мне конец, уже терял сознание от боли, — пересказывает события того страшного вечера 57-летний Петр Грищенко.

На крик мужчины сбежались соседи. Кто-то схватил вилы, кто-то лопаты — но отогнать зверя не удавалось. Отбить земляка смог лишь местный житель Андрей Гавриленко: мужчина сел в машину и стал буквально давить разъяренного зверя.

— Он ее так «топтал», аж фары побил! А люди в этот момент вилами кололи. Потом она убежала.

Избитая волчица скрылась за деревней, но через час снова объявилась. На этот раз напала на соседа Петра — Сергея Будника: у него рваные раны рук.

— Я открыл калитку — и она прямо на меня, — рассказывает TUT.BY пострадавший. — Здоровая, килограммов 60. Но я успел схватить за шею ее — поэтому только руки погрызла, стал кричать, она убежала.

Через час в Ручаевке уже были егерь, милиция, охотники. На зверя устроили облаву. В полночь волчицу отстрелили за деревней.

Сейчас специалисты Лоевской ветстанции устанавливают, был ли зверь болен бешенством.

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В Лоевском районе волчица пришла в деревню и напала на двоих человек. Одного из мужчин чудом удалось отбить от зверя.
 
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