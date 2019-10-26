Казимир Буслов – гордость нашего района

Источник материала: Газета Авангард





В октябре нашему земляку, заслуженному деятелю науки, лауреату Государственной премии БССР, автору свыше 80 научных работ и 10 монографий, воспитателю плеяды научных кадров – докторов и кандидатов наук в области философии, ученому в области проблем социального прогресса, классов, культуры, свободы, гуманизма Казимиру Павловичу Буслову исполнилось бы 105 лет.

Он родился в деревне Кошелево в крестьянской семье. В 15 лет поступил в Гомельский педагогический техникум и после его окончания работал учителем в Ветковском и Краснопольском районах. Учился с 1934 по 1938 год в СПИ, после его окончания учительствовал в г. Жлобине, был инспектором отдела школ Омской железной дороги, заведующим отделом Омского областного радиокомитета, слушателем курсов лекторов при ЦК ВКП(б), затем 4 года работал лектором в Беларуси, вел большую пропагандистскую работу.

После окончания аспирантуры Академии общественных наук и успешной защиты кандидатской диссертации по философии Казимир Павлович на протяжении 5 лет работал в аппарате ЦК КПБ. Он избирался членом ЦК КПБ, депутатом Верховного Совета БССР.

В 1956 году перешел на работу в АН БССР, где подготовил докторскую диссертацию и успешно защитил ее в 1965. В скором времени ему было присвоено звание профессора. В течение 17 лет Казимир Павлович возглавлял Институт философии и права. В 1969 наш земляк был избран членом-корреспондентом, а в 1972 – академиком АН БССР. С 1970 исполнял обязанности академика-секретаря Отделения общественных наук, а с 1973 – академик, секретарь этого отделения. С 1976 являлся заведующим сектором в ИФиП АН БССР.

Казимир Павлович разработал концепцию изменения социальной структуры общества, получившую широкую известность в 60-70-х годах. Показано, что прогрессивное развитие общества неразрывно связано с подлинной свободой человека, являющейся одним из критериев социального прогресса.

Казимир Павлович успешно разрабатывал проблемы социального прогресса, гуманизма и культуры, опубликовал свыше 80 научных работ, важнейшими из которых являются такие как «Свобода должна быть свободной на деле», «Формирование социального в человеке» и другие.

Наш талантливый земляк был одним из инициаторов разработки в Беларуси проблемы развития классов. В результате многолетних исследований он опубликовал монографию «Социально-историческое развитие классов в СССР», в которой дал обобщение процессов динамики в таком сложном явлении, как преодоление классовых и внутриклассовых различий в СССР, раскрыл переход от классовой дифференциации к однородному обществу.

Казимир Буслов – лауреат Государственной премии БССР (1984) за цикл работ (в соавторстве) по истории философии и общественной мысли Беларуси дооктябрьского периода, опуб-ликованных в 1973-1980 годах.

Необходимо также отметить большую общественную и научно-организаторскую работу. Казимир Павлович был вице-президентом Философского общества СССР и председателем Бюро Белорусского отделения этого общества, председателем научно-методического совета по пропаганде философских знаний Белорусского республиканского общества «Знание», членом Правления этого общества, членом Президиума АН БССР, председателем секции общественных наук и членом Комитета по Государственным премиям БССР в области науки и техники, главным редактором журнала «Известия АН БССР (серия общественных наук)», председателем Ученого совета по защите диссертаций ООН АН БССР, членом Ученого совета по защите диссертаций БГУ, председателем редакционного совета семитомного «Свода памятников истории и культуры Беларуси», членом редакционной коллегии 12-томной БСЭ, 5-томной «Истории Белорусской ССР», членом ряда научных и редакционных советов АН СССР и АН БССР, редактировал ряд коллективных монографий. Кроме того, являлся экспертом ЮНЕСКО, председателем Комитета по славянскому проекту при комиссии БССР по делам ЮНЕСКО.

Более 30 лет Казимир Павлович вел большую педагогическую работу, читая лекции студентам БГУ и БГУИРА. Научная, педагогическая и общественная работа отмечены правительственными наградами, среди которых орден Октябрьской революции, медали, Почетная грамота Верховного Совета БССР.

По книге «Путь в науку. О докторах и кандидатах наук – уроженцах Гомельщины» подготовила Инна ВИШЕНКО

Фото из интернета