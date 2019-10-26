Советы спасателей при эксплуатации отопительных приборов

Источник материала: Газета Авангард

Время отопительного сезона для пожарной службы можно назвать горячей порой в буквальном смысле этого слова.





Многолетняя практика свидетельствует о том, что этот период отличается увеличением числа возгораний в частном секторе. И подавляющее их большинство происходит из-за неисправного печного оборудования. Пословицу «Готовь сани зимой, а телегу – летом» можно отнести к этой проблеме с полной уверенностью. Вот только многие народную мудрость игнорируют. Ведь за весенне-летний период лишь единицы находят время привести свои печи в порядок. Большинство же надеется, что их печное отопление продержится и этой зимой. Практика показывает, что в 90% случаев «красный петух» клюет именно безответственных хозяев.

Правила топки печи

Проверять готовность печи к отопительному сезону нужно, конечно, заранее, но и сейчас это сделать не поздно. Прежде всего, очистите дымоход от сажи. В дальнейшем такую работу следует проводить не реже одного раза в 2 месяца. В противном случае это грозит большим скоплением сажи, что влечет за собой уменьшение тяги и является одной из причин пожаров. К тому же процесс горения сопровождается высокой температурой и образованием искр. Вылетая из дымохода, они создают еще одну опасность возникновения пожара. Заделайте трещины глиняно-песчаным раствором и побелите дымоход на чердаке, чтобы впоследствии по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их. Чердачное помещение следует содержать в чистоте. На полу перед топочным отверстием прибейте металлический предтопочный лист размером не менее 50 на 70 см, тем самым исключив возможность загорания деревянного пола от выпавших раскаленных углей.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

✓ топить печи, имеющие трещины и неисправные дверцы; сквозь них пламя может вырваться наружу, и тогда пожара не избежать;

✓ растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином, растворителями и т.п.); при использовании таковых происходит вспышка паров с сопровождением хлопка и выброса пламени через топочное отверстие наружу, что может привести к сильным ожогам, не говоря о вероятности возникновения возгорания;

✓ использовать для топки дрова, длина которых превышает ее размеры;

✓ разрешать растапливать печь малолетним детям;

✓ оставлять топящиеся печи без надзора или поручать присматривать за ними малолетним детям;

✓ производить топку с открытыми дверцами; горящий уголек, выпавший на пол, может привести к пожару;

✓ сушить на печах и складывать возле их стен одежду или другие легковоспламеняющиеся и горючие предметы;

✓ перекаливать печь; во избежание рекомендуется топить ее два-три раза в день; за 2 часа до отхода ко сну топку следует прекратить;

✓ бросать в топящуюся печь взрывоопасные и искрообразующие предметы.

Кроме того, зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий.

Необходимо помнить о еще одной опасности – угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Не замечая его наличия, человек погибает при большей концентрации в течение нескольких минут.

Правила использования электрообогревателей

С наступлением холодов большинство домовладельцев для поддержания тепла в своем жилище и сохранения домашнего уюта активно используют электронагревательные приборы. Нередко последние, оставленные без присмотра или имеющие неисправность, могут стать причиной трагедии. Что же нужно делать, чтобы избежать беды?

Самым первым шагом является покупка качественного, с производственной гарантией прибора. Внимательно ознакомьтесь с его техническими характеристиками и всеми прилагающимися документами. Осмотрите сам обогреватель – на нем не должно быть вмятин, повреждений. Обычно срок службы составляет 10 лет. По его истечении использование может быть опасно. Инструкцию нужно читать до начала эксплуатации, а не после того, как произойдет замыкание или обогреватель перестанет вдруг работать. Ремонт и обслуживание поручайте только опытным специалистам.

Ни в коем случае не пользуйтесь приборами кустарного производства. Одновременное включение в сеть нескольких обогревателей может стать причиной перегрузки электросети, что влечет за собой более высокие нагрузки на провода. Время от времени проверяйте на исправность вилку и шнур у прибора, а также заодно розетки, проводку и щитки. Небольшое повреждение, которое в повседневной суете можно не заметить, способно вызвать замыкание электропроводов: как минимум, перегорит обогреватель, а максимум – возникнет пожар в помещении.

Требования безопасности при эксплуатации отопительных приборов включают в себя также предписания по поводу их расположения. Конвекторы крепятся на специальные настенные подставки, вдали от занавесок, тюли или штор. Обогреватели не должны стоять близко к мебели и другим электроприборам. Провода не следует прятать под ковровые покрытия, а также ставить на них тяжелые вещи. Некоторые для ускорения сушки белья вешают его во влажном состоянии над обогревателями. Это большая ошибка, которая способна лишить вас не только мокрой одежды, но и мебели, и дома. Рядом с работающим обогревательным прибором не ставьте легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. Не позволяйте скапливаться пыли.

Уходя из дома, а также на ночь выключайте все отопительное оборудование. Объясните детям, что такие товары не предназначены для игр.

Только факты

➢ В Смолевичском районе два человека отравились угарным газом в 2017 году. Спасателям поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом женщины и ее сына в результате преждевременного закрытия задвижки дымохода печи в дачном доме на территории садового товарищества «Летний вечер» возле

д. Лютка.

➢ В Ивьевском районе в том же году двое мужчин остались переночевать в чужом домовладении и едва не сгорели. Как оказалось, 53-летний хозяин жилища использовал его под дачу. На момент возникновения пожара в доме находились его знакомые. Мужчины помогали по хозяйству, а ближе к вечеру протопили печь и остались на ночлег. Проснувшись ночью, они почувствовали запах гари. Основная рассматриваемая причина пожара – неисправность печного отопления.

➢ В 2018 году семья с шестью детьми в Сморгонском районе спаслась из горящего дома благодаря пожарному извещателю. Как рассказали сами хозяева, ближе к вечеру они растопили котел. Около восьми часов топку прекратили и отправились спать. Разбудил их звук сработавшего пожарного извещателя. В результате огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме. Пострадавших нет. Предположительно, возгорание произошло из-за трещины в дымоходе.

Подготовила Инна ВИШЕНКО