Журналист газеты «Полымя» вместе с переписчиком провели перепись населения

Источник материала: Полымя

Перепись можно сравнить с общей фотографией всего населения страны в определенный момент времени. Корреспондент газеты «Полымя» понаблюдала за ходом важной для страны кампании, посетив вместе с переписчиком адреса кореличчан, и сделала несколько собственных кадров переписи населения-2019.





С начала недели переписчик Татьяна Нечай, которую легко узнать по бейджику, планшету и портфелю с логотипом «Перепись населения-2019», пошла по домовладениям жителей г.п. Кореличи, которые не воспользовались возможностью онлайн-переписи и не посетили стационарный участок.

– Первоначально моя нагрузка составляла 988 человек, – делится Татьяна Нечай по пути к общежитию по ул. Гагарина, 25. – Однако после того, как из базы переписчика были удалены все те адреса, которые переписались через интернет, на мобильных стационарных участках, которые, как и интернет-перепись, работали с 4 по 18 октября, на стационарных участках, которые продолжают работать, у меня остался 221 адрес. Четкого графика работы у меня нет. Самое главное – застать людей дома. А сделать это вероятнее всего после 18.00, когда они возвращаются с работы. Частный же сектор, где проживает много пенсионеров, можно переписывать в любое время.

Сразу возник вопрос: «А что же делает переписчик, если ему не открыли дверь по тому или иному адресу?» Оставляет бумажное сообщение поучаствовать в переписи на стационарном участке или связаться с переписчиком по телефону, чтобы обговорить время встречи. Однако немногие откликаются на данные приглашения. Тогда переписчик посещает этот адрес во второй и третий раз.

– Здравствуйте, перепись населения! – произносит Татьяна Нечай после того, как нам открывает дверь пенсионер, проживающий в общежитии вместе с супругой. Мужчина гостеприимно приглашает войти в квартиру и сразу же интересуется, нужно ли предъявлять паспорт.

– Нет, паспорт не нужен, – отвечает ему Татьяна Нечай и приступает к опросу респондента, предварительно уточнив, на каком языке проводить опрос. У пенсионера нет земельного участка и подсобного хозяйства, поэтому на заполнение анкеты понадобилось около трех минут. В частном же секторе, по словам переписчика, на заполнение анкеты уходит в два раза больше времени. Многие местные жители очень ответственно подходят к переписной кампании и заранее пересчитывают все деревья и кустарники на своем приусадебном участке.

– Рад, что принял участие в переписи, – искренне произносит мужчина. – А на стационарный участок не смог прийти, здоровье уже не то.

Несмотря на то, что на часах было около 15.00, по второму адресу также улыбнулась удача. Дверь открыла 20-летняя кореличчанка, которая ответила на вопросы переписчика за себя и своего мужа.



– Пробовала переписаться через интернет, но, видимо, в чем-то до конца не разобралась, – говорит девушка. – Знала, что ко мне придет переписчик, поэтому была спокойна.

Проходим еще несколько квартир – дома никого нет. А это значит, что Татьяна Нечай еще вернется по этим адресам.

Последним респондентом, который переписался в моем присутствии, стала молодая мама, проживающая в квартире в общежитии с мужем и шестимесячным сыном. Именно он стал самым маленьким участником переписной кампании в этот день.

Оксана ЯНУШ

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