﻿ Журналист газеты «Полымя» вместе с переписчиком провели перепись населения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналист газеты «Полымя» вместе с переписчиком провели перепись населения

26.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Перепись можно сравнить с общей фотографией всего населения страны в определенный момент времени. Корреспондент газеты «Полымя» понаблюдала за ходом важной для страны кампании, посетив вместе с переписчиком адреса кореличчан, и сделала несколько собственных кадров переписи населения-2019.

Журналист газеты «Полымя» вместе с переписчиком провели перепись населения

С начала недели переписчик Татьяна Нечай, которую легко узнать по бейджику, планшету и портфелю с логотипом «Перепись населения-2019», пошла по домовладениям жителей г.п. Кореличи, которые не воспользовались возможностью онлайн-переписи и не посетили стационарный участок.

– Первоначально моя нагрузка составляла 988 человек, – делится Татьяна Нечай по пути к общежитию по ул. Гагарина, 25. – Однако после того, как из базы переписчика были удалены все те адреса, которые переписались через интернет, на мобильных стационарных участках, которые, как и интернет-перепись, работали с 4 по 18 октября, на стационарных участках, которые продолжают работать, у меня остался 221 адрес. Четкого графика работы у меня нет. Самое главное – застать людей дома. А сделать это вероятнее всего после 18.00, когда они возвращаются с работы. Частный же сектор, где проживает много пенсионеров, можно переписывать в любое время.

Сразу возник вопрос: «А что же делает переписчик, если ему не открыли дверь по тому или иному адресу?» Оставляет бумажное сообщение поучаствовать в переписи на стационарном участке или связаться с переписчиком по телефону, чтобы обговорить время встречи. Однако немногие откликаются на данные приглашения. Тогда переписчик посещает этот адрес во второй и третий раз.

– Здравствуйте, перепись населения! – произносит Татьяна Нечай после того, как нам открывает дверь пенсионер, проживающий в общежитии вместе с супругой. Мужчина гостеприимно приглашает войти в квартиру и сразу же интересуется, нужно ли предъявлять паспорт.

– Нет, паспорт не нужен, – отвечает ему Татьяна Нечай и приступает к опросу респондента, предварительно уточнив, на каком языке проводить опрос. У пенсионера нет земельного участка и подсобного хозяйства, поэтому на заполнение анкеты понадобилось около трех минут. В частном же секторе, по словам переписчика, на заполнение анкеты уходит в два раза больше времени. Многие местные жители очень ответственно подходят к переписной кампании и заранее пересчитывают все деревья и кустарники на своем приусадебном участке.

– Рад, что принял участие в переписи, – искренне произносит мужчина. – А на стационарный участок не смог прийти, здоровье уже не то.

Несмотря на то, что на часах было около 15.00, по второму адресу также улыбнулась удача. Дверь открыла 20-летняя кореличчанка, которая ответила на вопросы переписчика за себя и своего мужа.

– Пробовала переписаться через интернет, но, видимо, в чем-то до конца не разобралась, – говорит девушка. – Знала, что ко мне придет переписчик, поэтому была спокойна.

Проходим еще несколько квартир – дома никого нет. А это значит, что Татьяна Нечай еще вернется по этим адресам.

Последним респондентом, который переписался в моем присутствии, стала молодая мама, проживающая в квартире в общежитии с мужем и шестимесячным сыном. Именно он стал самым маленьким участником переписной кампании в этот день.

Оксана ЯНУШ
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перепись можно сравнить с общей фотографией всего населения страны в определенный момент времени. Корреспондент газеты «Полымя» понаблюдала за ходом важной
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске по требованию КГК ремонтируют велодорожки и спортплощадки. Видят ли это горожане?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика