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Из Заполья в Кореличи через весь мир. Как развивался народный ансамбль «Забава»?

26.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Повседневная жизнь Кореличчины неразрывно связана с творческими коллективами. Народная вокальная группа «Вилланелла», народный ансамбль народной музыки и песни «Цырынскія музыкі», народный ансамбль песни «Вечарынка». Особое место в этой творческой плеяде занимает народный ансамбль народной песни «Забава».

Из Заполья в Кореличи через весь мир. Как развивался народный ансамбль «Забава»?

История этого коллектива берет начало в далеком прошлом. В 1989 году в Запольском центральном сельском Доме культуры родилась «Забава», удобная и мобильная версия знаменитого «Запольского хора». Известный и популярный коллектив, выступающий не только на местных площадках, не мог позволить себе гастролировать полным составом – так много участников он включал в себя. Поэтому по инициативе работников Дома культуры и появилась «Забава», включающая в себя лучших из лучших. Время шло, коллектив рос творчески и достигал новых высот, выступая уже не только в Беларуси, но и за границей.

– На одном из наших выступлений в Мире присутствовал начальник управления культуры Гродненского облисполкома Вячеслав Брикач, – вспоминает одна из участниц коллектива Валентина Фурс. – Ему очень понравилось наше выступление. Тогда мы получили звание «народный». Это был 1995 год, и «Забава» считалась уже красненской.

– Получение звания «народный» и вправду было удивительным, – делится воспоминаниями бывший участник ансамбля Василий Чертко. – В Мире мы выступали на своей отдельной небольшой площадке и на главной сцене. Помню, нам тогда выпал шанс использовать аппаратуру гродненского ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы». Это была большая удача – даже микрофон у каждого участника был свой. Вячеслав Брикач сказал тогда: «Собирайте все документы, характеристику. Этот коллектив должен быть народным!»

– С получением звания наша жизнь кардинально поменялась, – рассказывает создатель и первый руководитель коллектива Галина Бузук. – Тогда мы уже были не просто ансамблем, а гордостью района, а позже – области и республики.

Шло время, под руководством Галины Бузук «Забава» покоряла земляков и заграничного зрителя, большие и малые площадки. Коллектив принимал участие в Дне письменности в Мире и Полоцке, III Всебелорусском фестивале национальных культур в Гродно, республиканском празднике «Дожинки-2004» в Волковыске. Удивлял зрителей на отчетном концерте коллективов творческой самодеятельности района «Снова поет душа», областном заключительном концерте II Всебелорусского фестиваля «Беларусь – моя песня», посвященного 60-летию Великой Победы, Всебелорусском народном фестивале юмора «Автюки-2008», Республиканском Дне письменности и печати в Борисове, выступал на Дне белорусской песни в польском Белостоке, в российском городе Красногорске, был участником XXII Международного фестиваля славянской культуры «Славянская радуга» в Клайпеде. Также «Забава» приняла участие в празднике, посвященном 965-летию города Новогрудка. Коллектив постоянно слышал: «За границей вы представляете не район, а Беларусь!»

– У нас была своя узнаваемая программа, – с ностальгической улыбкой продолжает рассказ Василий Чертко. – Репертуар мы выбирали сами и вместе. У «Забавы» была своего рода душа. Не каждую песню мы пробовали, не все песни приживались у нас. Все как у известных коллективов было, даже подтанцовка.

– Мы использовали необычные музыкальные инструменты – вещи, которые ими практически не являлись, – вспоминает Галина Бузук. – Например играли на рогах. Один рог били о другой и получались необычные звуки. Еще одним нашим инструментом был так называемый «утюг» – валек и рубель. Его звук тоже был необычным и довольно интересным.

– Пятнадцать лет назад, будучи молодым специалистом, учителем в Красненской средней школе, на протяжении двух лет я принимал участие в жизни ансамбля, – рассказывает заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Руслан Абрамчик. – Для меня это было возможностью провести свободное время интересно и с пользой: днем – работа, вечером – репетиции, в выходные – концерты. То время я вспоминаю с теплом, потому что это была возможность побыть на одной сцене с людьми, которые отдали всю жизнь сфере культуры. В первую очередь это Василий Чертко, который задавал ансамблю тон, вдохновлял, организовывал деятельность «Забавы». Я помню имена всех, кто пел в коллективе. Это и Галина Бузук, и Тамара Герман, и Галина Ульянко, и Валентина Фурс. Музыкантов, которые участвовали в ансамбле, Андрея Вирковского, Юрия Касперовича, Марию Башко, Ольгу Кодлубай, Светлану Друтько. С этими людьми мы составляли очень интересный, веселый репертуар, который дарили людям. Выступали мы и на больших площадках, и в деревнях нашего и соседних районов. Ездили по приглашению белорусов Белосточчины: там большой процент жителей – этнические белорусы, которые поддерживают родную культуру, язык. На протяжении нескольких дней мы объехали много населенных пунктов Белосточчины, выступали в больших концертных залах, Домах культуры, небольших деревнях, на улице, на небольших сценах. Очень интересно было услышать диалекты белорусского языка, посмотреть, как люди по зову сердца выходят на сцену и поют белорусские народные песни. Концерты обычно состояли из двух частей: выступление ансамбля «Забава» и самодеятельность этнических белорусов из Польши. Их песни мы часто включали в свой репертуар, таких произведений было много. На нашей земле их уже не пели, а через наш коллектив песни возвращались и находили место в сердцах слушателей. Одна из них исполняется «Забавой» до сих пор. Это песня «Гэй, грай, гармонік», задорная, веселая, праздничная. Даже слова помню: «Гэй, грай, гармонік! Сёння наша свята. І, паверце, гэтым нада даражыць, бо, пакуль яшчэ гармонік наш іграе, беларусы будуць жыць».

– «Забавой» жили все участники, – продолжает рассказ Галина Бузук. – Нам могли позвонить и сказать, что через пару часов мы уезжаем на концерт, и никто ни разу не отказался, не сказал, что он занят. Даже дети не были оправданием.

Менялся у «Забавы» и коллектив. Артисты уходили на пенсию, у кого-то рождался ребенок. Появлялись в ансамбле и молодые ребята.

– Сейчас работникам культуры нужно привлекать в коллектив таланты из других сфер деятельности. Молодым специалистам, которые приезжают в наш район, нужна такая возможность провести свободное время с пользой, – завершает свой рассказ Руслан Арбамчик.

Сегодня в составе коллектива около десяти человек. Редко какой концерт обходится без участия «Забавы». Коллектив постоянно радует новыми и уже знакомыми, полюбившимися мотивами.

– Став участницей ансамбля, надевая костюм и выходя на сцену, я никогда не задумывалась об истории «Забавы», – делится участница коллектива Рита Яроцкая. – Теперь я могу сказать, что у ансамбля открылось второе дыхание. В райцентре мы можем привлечь к себе молодежь, мне кажется, состав должен формироваться именно из молодежи. Идея привлекать в коллектив молодых работников из других сфер мне нравится, но, к сожалению, часто выступления проходят в рабочее время и очень непросто оставить работу и уехать на гастроли.

От нынешнего руководителя ансамбля Александра Черепанова можно часто услышать: «Мы разучиваем новую песню». А это значит, что «Забава» продолжает жить, развиваться, чтобы дарить слушателю незабываемые эмоции.

Елизавета МУТИЛОВИЧ
Фото из архива Кореличского РЦКиНТ

 
Теги: Гродно
 
 
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Повседневная жизнь Кореличчины неразрывно связана с творческими коллективами. Народная вокальная группа «Вилланелла», народный ансамбль народной музыки и песни...
 
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