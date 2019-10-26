ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Если б я был мэром». Гродненец Артем сделал бы лучший в регионе вуз (как думаете, какой?) и новый парк

26.10.2019 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас Гродно? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель мог прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Гродненец Артем Рудяк уверен, что надо работать над тем, чтобы Гродно стал лучшим городом в стране. И он знает, что надо для этого делать.


Фото: s13.ru

Первый вектор развития Гродно — туристический

Безвиз, считает Артем, — это хорошо, но он уверен, что для развития туристического потенциала областного центра можно сделать еще больше. Например, надо развивать аэропорт. Конечно, в Гродно должны летать лоукосты.

Артем начал бы с восстановления архитектуры старого города. Здесь, конечно, надо поднять вопрос Фары Витовта, а на ее восстановление можно собрать пожертвования.

Также надо переименовать улицы и избавиться от советского наследия в ландшафте города.


Второй вектор — студенческий

В городе действуют три университета, то есть количество студентов достаточно большое, говорит Артем. Однако качество образования и рейтинг высших учебных заведений можно сделать выше. Желательно, чтобы в Гродно поступали молодые люди и из других городов, а потом, уже в качестве молодых специалистов, оставались в городе.
Перспективно в этом направлении, считает новый "мэр", развивать медуниверситет — ведь в разрезе безвиза в Гродно начал развиваться медицинский туризм. Возможно, в городе появятся крупные медицинские центры. Поэтому местный медвуз надо сделать лучшим университетом в регионе, с привлечением преподавателей высшей категории, с покупкой современного оборудования и внедрением мировых стандартов. Артем признает: работа долгая, но это того стоит.


Третий вектор — инфрастуктурный

Также, став мэром, Артем занялся бы улучшением городской инфраструктуры. Надо заменить транспорт на более современный, оплачивать проезд через специальное приложение и перестать уже наконец пользоваться талончиками.

Потом Артем занялся бы жилой застройкой. То, что строится сейчас и как выглядят новые многоэтажки, Артему категорически не нравится. Надо внедрять новые и современные проекты, чтобы город был внешне интересен и в спальных районах.

Также, считает Артем, городу просто необходим современный красивый парк. Новый "мэр" и место для него присмотрел: от улицы Виленской по всему руслу Городничанки к Неману. Ключевое слово — современный парк, с актуальным ландшафтным дизайном и внедрением новых урбанистических идей. Поэтому над его созданием должны трудиться специалисты.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 154
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненец Артем Рудяк уверен, что надо работать над тем, чтобы Гродно стал лучшим городом в стране. И он знает, что надо для этого делать.
 
Новости дня
Новости общества
 
Умер известный белорусский композитор Олег Молчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика