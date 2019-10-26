«Если б я был мэром». Гродненец Артем сделал бы лучший в регионе вуз (как думаете, какой?) и новый парк

Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас Гродно? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель мог прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Гродненец Артем Рудяк уверен, что надо работать над тем, чтобы Гродно стал лучшим городом в стране. И он знает, что надо для этого делать.



Фото: s13.ru

Первый вектор развития Гродно — туристический

Безвиз, считает Артем, — это хорошо, но он уверен, что для развития туристического потенциала областного центра можно сделать еще больше. Например, надо развивать аэропорт. Конечно, в Гродно должны летать лоукосты.

Артем начал бы с восстановления архитектуры старого города. Здесь, конечно, надо поднять вопрос Фары Витовта, а на ее восстановление можно собрать пожертвования.

Также надо переименовать улицы и избавиться от советского наследия в ландшафте города.





Второй вектор — студенческий

В городе действуют три университета, то есть количество студентов достаточно большое, говорит Артем. Однако качество образования и рейтинг высших учебных заведений можно сделать выше. Желательно, чтобы в Гродно поступали молодые люди и из других городов, а потом, уже в качестве молодых специалистов, оставались в городе.

Перспективно в этом направлении, считает новый "мэр", развивать медуниверситет — ведь в разрезе безвиза в Гродно начал развиваться медицинский туризм. Возможно, в городе появятся крупные медицинские центры. Поэтому местный медвуз надо сделать лучшим университетом в регионе, с привлечением преподавателей высшей категории, с покупкой современного оборудования и внедрением мировых стандартов. Артем признает: работа долгая, но это того стоит.





Третий вектор — инфрастуктурный

Также, став мэром, Артем занялся бы улучшением городской инфраструктуры. Надо заменить транспорт на более современный, оплачивать проезд через специальное приложение и перестать уже наконец пользоваться талончиками.

Потом Артем занялся бы жилой застройкой. То, что строится сейчас и как выглядят новые многоэтажки, Артему категорически не нравится. Надо внедрять новые и современные проекты, чтобы город был внешне интересен и в спальных районах.

Также, считает Артем, городу просто необходим современный красивый парк. Новый "мэр" и место для него присмотрел: от улицы Виленской по всему руслу Городничанки к Неману. Ключевое слово — современный парк, с актуальным ландшафтным дизайном и внедрением новых урбанистических идей. Поэтому над его созданием должны трудиться специалисты.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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