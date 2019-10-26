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«Если б я был мэром». Гродненец Артем сделал бы лучший в регионе вуз (как думаете, какой?) и новый парк
26.10.2019 15:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы помните, что у нас Гродно? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель мог прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Гродненец Артем Рудяк уверен, что надо работать над тем, чтобы Гродно стал лучшим городом в стране. И он знает, что надо для этого делать.
Первый вектор развития Гродно — туристический
Безвиз, считает Артем, — это хорошо, но он уверен, что для развития туристического потенциала областного центра можно сделать еще больше. Например, надо развивать аэропорт. Конечно, в Гродно должны летать лоукосты.
Артем начал бы с восстановления архитектуры старого города. Здесь, конечно, надо поднять вопрос Фары Витовта, а на ее восстановление можно собрать пожертвования.
Также надо переименовать улицы и избавиться от советского наследия в ландшафте города.
Второй вектор — студенческий
В городе действуют три университета, то есть количество студентов достаточно большое, говорит Артем. Однако качество образования и рейтинг высших учебных заведений можно сделать выше. Желательно, чтобы в Гродно поступали молодые люди и из других городов, а потом, уже в качестве молодых специалистов, оставались в городе.
Третий вектор — инфрастуктурный
Также, став мэром, Артем занялся бы улучшением городской инфраструктуры. Надо заменить транспорт на более современный, оплачивать проезд через специальное приложение и перестать уже наконец пользоваться талончиками.
Потом Артем занялся бы жилой застройкой. То, что строится сейчас и как выглядят новые многоэтажки, Артему категорически не нравится. Надо внедрять новые и современные проекты, чтобы город был внешне интересен и в спальных районах.
Также, считает Артем, городу просто необходим современный красивый парк. Новый "мэр" и место для него присмотрел: от улицы Виленской по всему руслу Городничанки к Неману. Ключевое слово — современный парк, с актуальным ландшафтным дизайном и внедрением новых урбанистических идей. Поэтому над его созданием должны трудиться специалисты.
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«Если б я был мэром». Гродненец Артем сделал бы лучший в регионе вуз (как думаете, какой?) и новый парк
Гродненец Артем Рудяк уверен, что надо работать над тем, чтобы Гродно стал лучшим городом в стране. И он знает, что надо для этого делать.
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