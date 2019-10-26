«Превратили зал в офис!» В Гомеле ресторан ограничил вход фрилансерам. Это вообще законно?

Источник материала: Tut.by

Необычное объявление появилось на дверях гомельского ресторана итальянской кухни «Маркони»: администрация заведения запрещает фрилансерам посещать его в определенные часы.

В «Маркони» TUT.BY подтвердили: в определенное время фрилансерам вход в заведение запрещен — и это, по словам администрации ресторана, мера вынужденная.

— Мы открываемся в 8 утра, а уже в 9−10 часов столы занимают люди с ноутбуками, блокнотами — и уходят только в шесть вечера, то есть проводят у нас полный рабочий день, а заказывают при этом чашку чая или кофе. Многие не просто сидят за компьютером, а назначают собеседования и кастинги. Если это юрлица, пусть себе снимают офисы и работают — почему они пользуются нашим помещением? — недоумевают в администрации ресторана.

В «Маркони» говорят, что решение о таком запрете им далось непросто и не сразу — проблеме уже не один месяц. Терпению пришел конец, когда на фрилансеров стали жаловаться посетители ресторана.

— Мы не можем накормить людей. Наши гости приходят пообедать или поужинать — а все места заняты. Почему мы должны своих постоянных клиентов терять из-за тех, кто хочет просто сэкономить на офисе?

Это вообще законно?

Юристы уверены: такое требование не только неэтично, но и, конечно, незаконно.

— Здесь налицо нарушение прав потребителей, в частности статьи 10 закона о защите его прав, где сказано , что потребитель имеет право на свободный выбор услуги надлежащего качества в удобное для него время — с учетом режима работы торгового объекта или объекта обслуживания. Пункт 4 этого же закона гласит, что установление каких-либо иных преимуществ, прямых или косвенных ограничений при выборе услуги не допускается (за исключением преимуществ или ограничений, предусмотренных законодательством, — но это не тот случай), — объяснили TUT.BY юристы Гомельской областной коллегии адвокатов.

К тому же, по мнению юристов, само объявление выполнено некорректно. К примеру, непонятно, как в заведении собираются отличить фрилансера от нефрилансера? Более того, при буквальном прочтении объявление и вовсе содержит запрет на труд — а это уже противоречит и Конституции.

— А если допустить, что в заведении имеются внутренние правила, которых якобы должны придерживаться клиенты? Существует же, к примеру, кое-где дресс-код.

— Да, действительно, объект общественного питания может самостоятельно определять правила поведения своих клиентов — но это касается только тех, что не противоречат законодательству. Эти — противоречат.

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