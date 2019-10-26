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«Если бы я был мэром». Брестчанин Дмитрий хочет запретить велодвижение на Советской

26.10.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если бы брестчанин Дмитрий стал председателем горисполкома, то в первую очередь убрал бы с улицы Советской велосипедистов. Куда и зачем — читайте в его заявке на творческий конкурс «Если бы я был мэром».


Убрать велосипедистов с Советской

Если б я был мэром города Бреста, первое мое решение касалось бы самой главной пешеходной улицы города — Советской. По ней ходит огромное количество людей и носятся велосипедисты, которые создают аварийные ситуации. Я сам несколько раз чудом избегал столкновения. Поэтому мое первое решение — это запрет езды на велосипедах по Советской. Взамен я бы создал удобные велодорожки на соседних улицах.

Парк Воинов-интернационалистов

Мой второй приказ был бы связан с парком Воинов-интернационалистов, половина которого находится в весьма плачевном состоянии: старый бетон пробили корни деревьев, отсутствуют туалеты, дороги разбиты. Все это, конечно, придает парку свой шарм, но с колясками там гулять невозможно.

Также следует оборудовать дорогу от парка к пляжу напротив караоке-бара «Жемчуг», построить набережную с благоустроенным пляжем и проложить вело- и пешеходные дорожки от парка к городской больнице с выходом к набережной.

Меньше пустых газонов и больше зелени

В новых жилых районах Бреста катастрофически не хватает зелени и инфраструктуры. Между домов гуляют сквозняки и пыль. Стоит посадить во дворах деревья и украсить наши спальники. Конечно, хочется много детских площадок и красивых улиц с интересной архитектурой.

Также я бы обратил внимание на участки города с огромными газонными площадями — такими, как на остановке «Центр молодежного творчества». Их дорого обслуживать, и они занимают много места. Я не предлагаю все закатать в бетон, но сквер всегда смотрится лучше.

Как вам идеи?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

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Теги: Брест
 
 
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