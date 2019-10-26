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«Если бы я был мэром». Брестчанин Дмитрий хочет запретить велодвижение на Советской
26.10.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если бы брестчанин Дмитрий стал председателем горисполкома, то в первую очередь убрал бы с улицы Советской велосипедистов. Куда и зачем — читайте в его заявке на творческий конкурс «Если бы я был мэром».
Убрать велосипедистов с Советской
Если б я был мэром города Бреста, первое мое решение касалось бы самой главной пешеходной улицы города — Советской. По ней ходит огромное количество людей и носятся велосипедисты, которые создают аварийные ситуации. Я сам несколько раз чудом избегал столкновения. Поэтому мое первое решение — это запрет езды на велосипедах по Советской. Взамен я бы создал удобные велодорожки на соседних улицах.
Парк Воинов-интернационалистов
Мой второй приказ был бы связан с парком Воинов-интернационалистов, половина которого находится в весьма плачевном состоянии: старый бетон пробили корни деревьев, отсутствуют туалеты, дороги разбиты. Все это, конечно, придает парку свой шарм, но с колясками там гулять невозможно.
Также следует оборудовать дорогу от парка к пляжу напротив караоке-бара «Жемчуг», построить набережную с благоустроенным пляжем и проложить вело- и пешеходные дорожки от парка к городской больнице с выходом к набережной.
Меньше пустых газонов и больше зелени
В новых жилых районах Бреста катастрофически не хватает зелени и инфраструктуры. Между домов гуляют сквозняки и пыль. Стоит посадить во дворах деревья и украсить наши спальники. Конечно, хочется много детских площадок и красивых улиц с интересной архитектурой.
Также я бы обратил внимание на участки города с огромными газонными площадями — такими, как на остановке «Центр молодежного творчества». Их дорого обслуживать, и они занимают много места. Я не предлагаю все закатать в бетон, но сквер всегда смотрится лучше.
Как вам идеи?
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