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«Если б я была мэром». Евгения - о том, кто же должен превратить Витебск в город мечты (и нет, это не мэр)

26.10.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие участники конкурса «Если б я был мэром» просят власти, чтобы к обсуждению проектов по развитию Витебска подключали и самих горожан. Не исключение — и наша сегодняшняя участница Евгения Почепко. «Важно создать условия, чтобы жители — разного возраста, профессий и статуса — сами превращали Витебск в город мечты», — пишет она.


Фото: @alexrum_vitebsk, instagram.com

— Если бы я руководила городом, то, наверное, меня называли бы «госпожа мэр», ведь феминитив к этому слову сложно придумать. Хотя так ли это важно? А дальше будет немного идеалистично и совсем без экономики, — предупреждает Евгения.

Вступив в эту должность, я бы начала не с фуршета, а со стратегий. Не только социально-экономического развития, но профильных планов по культуре, экологии, образованию, инклюзии, молодежной политике, достойному долголетию и др.

Да, стратегические документы создают и сейчас, но делают это чиновники и для чиновников. А к развитию Витебска необходимо подключать тех, кто в нем живет. В этом помогут открытые стратегические сессии, мероприятия о формировании образа города в школах, университетах, на предприятиях, конкурсы и форумы на эту тему. При этом идеи должны быть понятны и доступны всем — и молодым, и пожилым жителям.

Второй важный шаг — коммуникация. Каждый житель должен знать, куда он может обратиться со своей идеей, проблемой, вопросом. Пора менять имидж органов управления и самоуправления, открывать двери госучреждений. Чиновникам нужно стать ближе к людям.

Шаг три — поддержка инициатив жителей. Это позволит людям влиять на свое окружение, улучшать свой город. Культура, неформальное образование, предпринимательство, ЖКХ и другие сферы могут развиваться силами горожан, если их поддержать в этом.

В городе должно быть интересно и приятно жить. А приятно жить там, где уютно! Где на центральной площади растут деревья, стоят скамейки и гуляют люди. Где на набережной можно интересно провести досуг, съесть вкусной и доступной еды, полюбоваться на объекты современного уличного искусства. Где пешеходные зоны наполнены различными заведениями, галереями, креативными пространствами.

Интересно жить там, где что-то происходит. Где проходят различные фестивали, есть независимые театры, открытые кинопоказы. Где в университет можно прийти в любом возрасте и послушать курс по своим интересам. Где на набережной расположилась современная зона для лекций и мастер-классов, кино и уличных концертов. Где мероприятия проходят в различных микрорайонах, а не только в центре.

Важно создать условия, чтобы жители — разного возраста, профессий и статуса — сами превращали Витебск в город мечты, участвовали в его развитии на всех этапах: от планирования до реализации проектов.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск
 
 
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«Важно создать условия, чтобы жители - разного возраста, профессий и статуса - сами превращали Витебск в город мечты», - пишет Евгения Почепко.
 
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