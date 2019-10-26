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«Если б я была мэром». Евгения - о том, кто же должен превратить Витебск в город мечты (и нет, это не мэр)
26.10.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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— Если бы я руководила городом, то, наверное, меня называли бы «госпожа мэр», ведь феминитив к этому слову сложно придумать. Хотя так ли это важно? А дальше будет немного идеалистично и совсем без экономики, — предупреждает Евгения.
Вступив в эту должность, я бы начала не с фуршета, а со стратегий. Не только социально-экономического развития, но профильных планов по культуре, экологии, образованию, инклюзии, молодежной политике, достойному долголетию и др.
Да, стратегические документы создают и сейчас, но делают это чиновники и для чиновников. А к развитию Витебска необходимо подключать тех, кто в нем живет. В этом помогут открытые стратегические сессии, мероприятия о формировании образа города в школах, университетах, на предприятиях, конкурсы и форумы на эту тему. При этом идеи должны быть понятны и доступны всем — и молодым, и пожилым жителям.
Второй важный шаг — коммуникация. Каждый житель должен знать, куда он может обратиться со своей идеей, проблемой, вопросом. Пора менять имидж органов управления и самоуправления, открывать двери госучреждений. Чиновникам нужно стать ближе к людям.
Шаг три — поддержка инициатив жителей. Это позволит людям влиять на свое окружение, улучшать свой город. Культура, неформальное образование, предпринимательство, ЖКХ и другие сферы могут развиваться силами горожан, если их поддержать в этом.
В городе должно быть интересно и приятно жить. А приятно жить там, где уютно! Где на центральной площади растут деревья, стоят скамейки и гуляют люди. Где на набережной можно интересно провести досуг, съесть вкусной и доступной еды, полюбоваться на объекты современного уличного искусства. Где пешеходные зоны наполнены различными заведениями, галереями, креативными пространствами.
Интересно жить там, где что-то происходит. Где проходят различные фестивали, есть независимые театры, открытые кинопоказы. Где в университет можно прийти в любом возрасте и послушать курс по своим интересам. Где на набережной расположилась современная зона для лекций и мастер-классов, кино и уличных концертов. Где мероприятия проходят в различных микрорайонах, а не только в центре.
Важно создать условия, чтобы жители — разного возраста, профессий и статуса — сами превращали Витебск в город мечты, участвовали в его развитии на всех этапах: от планирования до реализации проектов.
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«Если б я была мэром». Евгения - о том, кто же должен превратить Витебск в город мечты (и нет, это не мэр)
«Важно создать условия, чтобы жители - разного возраста, профессий и статуса - сами превращали Витебск в город мечты», - пишет Евгения Почепко.
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